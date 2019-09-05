Зайцеву и Дронова этапировали в разные области за ДТП в Харькове

Об этом "МедиаПорт".

Пресс-секретарь Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова сообщила, что Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в Покров (ранее г. Орджоникидзе).

Второй осужденный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области. Его туда этапировали 28 августа.

Решение об этапировании принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Напомним: 14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Приговор Киевского райсуда Харькова, который приговорил их к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года, вступил в силу.

Также осужденные должны поровну возместить ущерб потерпевшим – в целом это более 7 млн грн.

Знать больше Судный день Зайцевой и Дронова. История ДТП, которое всколыхнуло Харьков

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.

В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

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