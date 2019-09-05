Войти | Зарегистрироваться
18:02

четверг,
05 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Зайцеву и Дронова этапировали в разные области за ДТП в Харькове

05.09.2019 / 16:48
Осужденная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.

Об этом "МедиаПорт". 

Пресс-секретарь Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова сообщила, что Елену Зайцеву 2 сентября этапировали в Покров (ранее г. Орджоникидзе).

Второй осужденный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов отбывать наказание в Крюковский исправительной колонии №29 в Полтавской области. Его туда этапировали 28 августа.

Решение об этапировании принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Напомним: 14 августа Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Приговор Киевского райсуда Харькова, который приговорил их к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года, вступил в силу.

Также осужденные должны поровну возместить ущерб потерпевшим – в целом это более 7 млн грн.

Знать больше Судный день Зайцевой и Дронова. История ДТП, которое всколыхнуло Харьков

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.

В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

Источник 

суд, Харьков, ДТП, Зайцева, Дронов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.