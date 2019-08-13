На Днепропетровщине простились с бывшей настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря схиигуменьей Варварой.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Каменской епархии, схиигуменья Варвара скончалась 8 августа.

Схиигумения Варвара (Шевченко Мария Ивановна) родилась в 1933 году в Днепропетровске в семье военнослужащего.

В миру имела ученую степень кандидата технических наук и ученое звание доцента, работала инженером-проектировщиком.

23 августа 1995 года пострижена в монашество с наречением имени Маргарита.

16 мая 1999 возведена в сан игумении с несением послушания настоятельницы Свято-Покровского женского монастыря Днепродзержинска.

С 2003 по 2012 была настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря села Марьевка Магдалиновского района.

12 декабря 2012 пострижена в великую схиму с наречением имени Варвара.

В последние годы проживала в Вознесенском Флоровском женском монастыре Киева.

8 августа схиигуменья Варвара скончалась.

Чин отпевания совершен во Флоровском монастыре столицы 10 августа.

11 августа в Свято-Иосифовском монастыре совершено погребение монахини.