Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

"Вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - заявили в Генштабі.

Вони також наголосили, що в той час, коли українські партнери погоджують поставки танків до Києва, окупаційна армія інакше нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку.