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Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись

27.01.2023 / 17:39 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Гумові російські танки, які армія рф використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

"Вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - заявили в Генштабі.

Вони також наголосили, що в той час, коли українські партнери погоджують поставки танків до Києва, окупаційна армія інакше нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку.

танки
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