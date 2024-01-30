ДССТ: На сьогодні 30% території України залишаються забруднені вибухонебезпечними предметами

Про це повідомив на брифінгу речник Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) полковник Віталій Кирилов, передає Укрінформ.

За його словами, загалом від початку широкомасштабного вторгнення саперні групи Держспецтрансслужби виявили, вилучили і знешкодили 103 067 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 57 273,36 га. Окрім того, спеціалісти розмінували та перевірили 818,76 км автомобільних доріг, 2293,68 км залізничних колій, 37,1 км газогонів та 435,87 км ліній електромереж.

Кирилов повідомив, що щоденно від Державної спеціальної служби транспорту залучено більш ніж 200 груп розмінування різного складу, які виконують завдання на деокупованих територіях та на тих ділянках, на яких дозволяють проводити роботи погодні умови.

Від початку року групи розмінування виявили та знешкодили 7 675 вибухонебезпечних предметів. Найбільше припадає на Харківську область — 5 199 та Херсонську — 1 760. На Миколаївську — 579, Запорізьку — 109, Донецьку — 28.

Розміновано (перевірено) територію площею 8143,32 га: Херсонська область — 7793,96, Миколаївська — 138,81, Харківська — 127,30, Запорізька — 70,64, Донецька область — 12,61.

Кирилов також повідомив, що станом на сьогодні у Державній спеціальній службі транспорту створено 9 підрозділів гуманітарного розмінування.

Пріоритетом роботи таких підрозділів є розмінування сільськогосподарських угідь, які в подальшому будуть використовуватись для вирощування культур.

Кирилов наголосив, що також постійно триває робота з інформування населення про мінну небезпеку. Для позначення небезпечної території використовують спеціальні стрічки, знаки «Небезпечно міни!». «Стоп міни!», червоні прапорці в землі.

Посадовець закликав у разі виявлення підозрілого предмета телефонувати 101 або 102.