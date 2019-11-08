В центре Львова снова подрались футбольные фанаты

"Прямо под окнами мэрии 7 ноября произошла новая схватка футбольных фанатов", - отметила Процак.

Накануне в 23.45 на площади Рынок во Львове подрались львовские и французские футбольные фанаты. Полиции удалось развести "воюющие стороны", однако при этом пострадали два правоохранителя и повреждены две машины патрульных.

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