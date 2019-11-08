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В центре Львова снова подрались футбольные фанаты

08.11.2019 / 09:07
В центре Львова снова подрались футбольные фанаты
В центре Львова произошла новая стычка между футбольными фанатами. Об этом сообщила пресс-секретарь горсовета Кристина Процак.

"Прямо под окнами мэрии 7 ноября произошла новая схватка футбольных фанатов", - отметила Процак.

Накануне в 23.45 на площади Рынок во Львове подрались львовские и французские футбольные фанаты. Полиции удалось развести "воюющие стороны", однако при этом пострадали два правоохранителя и повреждены две машины патрульных.

Источник

драка, Львов, футбольные фанаты
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