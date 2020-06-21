Всесезонные шины для вашего автомобиля

Со сменой сезона у каждого водителя возникает необходимость «переобуть» автомобиль. Эта процедура не преследует эстетической цели, а проводится для обеспечения безопасности на дороге. Качественные покрышки – дорогое удовольствие. Поэтому каждый автовладелец хотя бы раз задавался вопросом: как можно сэкономить на резине без ущерба ее качеству? Выход есть. Для этого можно купить всесезонные шины, которые в широком ассортименте представлены тут. На сайте kitaec.ua с помощью удобного фильтра вы найдете покрышки, имеющие подходящий диаметр, ширину и высоту профиля.

Всесезонная резина – что это такое

Главное отличие всесезонных шин от зимних – наличие более редкого рисунка протектора. При этом она является не такой мягкой, как летняя.

Выбирая всесезонную резину, водитель должен понимать, что износится она гораздо быстрее, чем два отдельных комплекта, предназначенных для теплого и холодного времени года. Еще один нюанс – условия эксплуатации. Помните, если вы планируете ездить на универсальных покрышках при температуре воздуха ниже, чем –7 °C, риск ухудшения управляемости автомобилем увеличивается.

Такая продукция обозначается надписью All seasons. Для ее производства используются следующие материалы:

каучук;

технический углерод;

специальные масла;

смолы и сера;

наполнители (экологического типа);

активаторы.

Плюсы использования

Почему водители выбирают всесезонную резину? На это есть несколько причин:

Финансовая выгода. Не нужно тратить деньги на покупку двух комплектов покрышек.

Отсутствие проблем с хранением. Резина всегда на колесах автомобиля, поэтому искать подходящее место для ее размещения не нужно.

Экономия времени. Нет надобности каждый раз во время смены сезона посещать СТО.

Многофункциональные характеристики. Если ответственно подойти к процессу выбора, можно купить всесезонную резину, которая будет отлично справляться с возложенными на нее задачами (особенно, если зима окажется теплой и малоснежной).

Что нужно учесть при выборе

При выборе универсальных покрышек обратите внимание на такие пункты:

название марки производителя;

качество протектора;

индекс шины.

Не экономьте на покупке всесезонной резины. Даже самые дорогие ее виды обойдутся вам дешевле, чем приобретение двух комплектов для летнего и зимнего сезона. Помните, вы платите не за бренд или дизайн, а заботитесь о безопасности на дороге.