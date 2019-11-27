Почему переоборудование микроавтобуса стоит доверить профессионалам

Несмотря на то, что в современных автомобилях реализованы многие функции, иногда требуется их все же переоборудовать. Нужда в переделывании транспортного средства возникает в тех случаях, когда по каким-то причинам автовладельца не устраивает либо конструктивные особенности автомобиля, либо его технические характеристики.

Переоборудование автомобилей в Украине довольно востребованный вид услуг, которым, чаще всего, пользуются частные предприниматели, для которых необходимо переоборудовать грузовое авто под конкретные нужды. Дело в том, что для перевозки определенных продуктов питания существуют соответствующие нормы, которым не каждое транспортное средство может отвечать. Также при организации перевозок пассажиров довольно часто требуется переделка салона микроавтобуса.

В то же время стоит понимать и знать, что согласно действующим правилами самостоятельно вносить изменения в конструкцию любого вида автомобиля запрещено.

Изменения конструкции транспортного средства — это установка любого типа оборудования, которое не было на нем установлено заводом-производителем. Устанавливать любое оборудование на свой личный транспорт необходимо очень осторожно, ведь любое изменение может повлечь за собой неприятности на дороге для самого владельца авто, а также для других участников дорожного движения.

Любая установка дополнительного оборудования на транспортное средство должна быть оформлена документально. Процесс оформления занимает довольно много времени и проводится в несколько этапов. Первоначально автомобиль отправляют на экспертизу, в ходе которой можно доказать, что автомобиль подходит для переоборудования. Только после этого можно писать соответствующее заявление на переоборудование транспортного средства, к которому прикладывается результат проведенной экспертизы.

Только после этого начинается процесс изменения конструкции авто под нужды владельца. Это лучше доверить специалистам, которые имеют необходимый опыт работы в данной сфере. Стоимость переоборудования автомобиля зависит от того, какой объем работы предстоит сделать.

Компания «Автополимер» оказывает комплексные услуги по переоборудованию любых транспортных средств, в том числе:

грузовых авто;

микроавтобусов на грузовой;

фургона в микроавтобус и др.

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