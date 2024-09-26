Результаты работы ТРЦ Respublika Park за 6 месяцев 2024 года: инновации, достижения, трафик, ответственность бизнеса, социальные инициативы

На протяжении первых 6 месяцев 2024 года ТРЦ Respublika Park удалось добиться значительного увеличения основных показателей деятельности и внедрить необходимые для успешной деятельности инновации. Хотя условия для этого были не очень благоприятными, ТРЦ удалось достичь высоких результатов работы и улучшить свои позиции путем применения ряда стратегических инициатив.

Основными достижениями Respublika Park за этот период можно назвать:

расширение пула арендаторов и увеличение количества посетителей до 10 млн;

переход на потребление импортной электроэнергии и уменьшение потребления отечественной на 88%;

большие объемы налогов и других платежей в пользу государства (около 70 млн грн.);

внедрение инновационных проектов социальной ответственности, а также поддержка отечественных производителей с помощью благотворительных инициатив.

Заполняемость Торгово-развлекательного центра

На конец первого полугодия 2024 года заполняемость Respublika Park составила почти 85%. Это свидетельствует о достаточно эффективной работе команды ТРЦ а также говорит о том, что данный объект является привлекательным для ритейл-операторов. Сейчас в нем действуют 343 оператора. На протяжении 7 месяцев 2024 года в ТРЦ начали или продолжили работу многие популярные бренды, и это максимально привлекло в ТРЦ посетителей. В частности, здесь открыты магазины группы Inditex - Bershka, Zara, OYSHO, PULL&BEAR и другие.

Трафик посетителей

За январь - июль текущего года посетителями ТРЦ стали более 10 млн человек. Дневной трафик составил в среднем более 59 тыс. посетителей ( более 80 тыс. в выходные и праздничные дни, около 48 тыс. гостей - в будни).

Финансовые результаты

В течение первых шести месяцев 2024 года компания, собственник Республика Парк, в бюджет нашей страны было перечислено более 70 млн гривен. Это были налоги, а также другие обязательные платежи. Это, несомненно, достаточно большой вклад в украинскую экономику в сложный для государства период.

Стратегические инициативы

Кроме перечисленных достижений, следует отметить также лидерство ТРЦ во внедрении энергоэффективных решений. С начала июля текущего года торгово-развлекательный центр перешел на использование импортной электроэнергии. Такой стратегический шаг положительно отразился на деятельности Respublika Park и на энергетической ситуации в Киеве в целом.

Основные плюсы перехода на иностранную электроэнергию:

Объем потребленной украинской электроэнергии снизился на 88%. Так, в июле 2024 года ТРЦ использовал не более 12% отечественной электроэнергии, а остальная была импортирована. Сохранение полной работоспособности ТРЦ - всех его магазинов, фудкортов, ресторанов, кондиционеров, парка развлечений "Neopolis", аэродинамической трубы "AerodiumKyiv”. Огромный вклад в поддержание стабильной работы энергосистемы Киева, поскольку “Республика Парк” - один из пяти самых крупных потребителей электроэнергии в городе. Минимальное увеличение (на 9%) расходов на электроэнергию в сравнении с июнем. Этот показатель намного ниже того, который был бы в случае продолжения работы ТРЦ на генераторах. Позитивное воздействие на деятельность заведений питания в торгово-развлекательном центре, и как следствие - рост товарооборота ресторанов и фудкортов.

О важности подобного решения говорит также Юлия Счастливая, СЕО ТРЦ “Республика Парк”. Она отмечает, что переход на импортную электроэнергию можно назвать стратегически важным решением. Благодаря этому стала возможной оптимизация собственных расходов ТРЦ. Таким образом “Республика”, собственник которой заботится не только о своих доходах, смогла также частично стабилизировать работу энергосистемы Киева.

Новые открытия

В Respublika Park, помимо внедрения инновационных энергоэффективных решений, происходило динамичное развитие торговых площадей. Были привлечены многие новые бренды, что существенно расширило предложения для гостей ТЦК.

Главные достижения за первые 7 месяцев 2024 года:

Начали работать более 30 новых магазинов и заведений, среди которых:

всемирно известные бренды: KFC, Adidas;

украинские бренды: Этника, Золотая страна, Все. Свои, и еще 10 фирменных магазинов отечественных брендов;

специализированные магазины и заведения, такие как виномаркет OkWine, медицинский центр Doctor Sam, магазин для детей Kids Republic, бистро японской еды Jacky China и другие.

Была продолжена деятельность группы Inditex. Наиболее важным достижением можно назвать возобновление работы магазинов Bershka, Zara, PULL&BEAR, OYSHO, STRADIVARIUS, и других. Они занимают общую площадь свыше 7100 м². Огромное разнообразие предложений для посетителей ТРЦ. Сегодня эти предложения охватывают многие сегменты рынка. Это не только магазины одежды и товаров для дома, но и рестораны, и даже автосалоны. Поддержка отечественных торговых марок. Множество новых магазинов предлагает продукцию украинских производителей. Это говорит о том, что “Республика Парк” сохраняет приверженность к отечественному бизнесу и всячески содействует его дальнейшему развитию.

Стратегия расширения торговых площадей сделала ТРЦ максимально привлекательным для посетителей. Нельзя забывать и о появлении новых рабочих мест, что несомненно способствует поддержке украинской экономики в это непростое для всех время.

Парк развлечений Neopolis и аэродинамическая труба AerodiumKyiv

Действительно впечатляющими можно назвать показатели посещаемости digital-парка развлечений Neopolis и его инновационные решения.

Рост активности и посещаемости

С 1 января по 20 августа этого года гостями Neopolis стали около 407 090 человек. Это составило свыше 163 800 чеков. Чтобы привлечь новых посетителей, digital-парк Neopolis и аэродинамическая труба регулярно проводят тематические мероприятия, сотрудничают с лидерами мнений. Это способствует быстрому продвижению бренда. Увеличение роста продаж тарифов на полеты в аэротрубе. Можно отметить, что тарифы на 6 минут полета становятся более востребованными, чем тарифы на более короткое время, что говорит о возросшем доверии клиентов, а также их желании ощущать все прелести свободного полета как можно дольше.

Такая тенденция свидетельствует об эффективности используемой маркетинговой стратегии. Это позитивно отражается на основных коммерческих показателях развлекательной составляющей “Республика Парк” и усиливает позиции на рынке развлечений нашей страны.

Социальные инициативы и инновационные программы

Именно в Neopolis в мае текущего года стартовал проект БЕЗБАРЬЕРНОСТЬ. Он подразумевает, что пространство этого digital-парка развлечений будет приспособлено для детей с разными потребностями и их родителей. Персонал парка прошел необходимую подготовку и сможет объяснять посетителям правила пользования теми или иными аттракционами.

Действует программа для гостей из социально уязвимых категорий. К ним относятся дети из многодетных семей, люди с ограниченными возможностями, чернобыльцы, дети-сироты, участники АТО и боевых действий, ВПЛ, семьи военнослужащих. Парк бесплатно могут посещать дети, находящиеся под опекой общественных организаций и благотворительных фондов. В 2024 году, с 1 января по 20 августа гостями digital-парка развлечений Neopolis на данной основе стали около 2 тыс. таких детей. Стоит упомянуть также о сотрудничестве парка с известными общественными организациями и благотворительными фондами (НДСЛ "ОХМАТДЕТ", БФ "Таблеточки", БФ "Благомай").

Социальная ответственность и маркетинговые активности

На протяжении первых шести месяцев этого года “Республика Парк” показал значительную активность в маркетинговой сфере. Были проведены тематические мероприятия, привлекающие внимание гостей. Это существенно повысило трафик и увеличило конверсию в заведения и магазины на территории ТРЦ. Кроме того, благодаря такому решению, увеличилась поддержка отечественных брендов и благотворительных инициатив.

Особо стоит отметить такие ивенты:

Главное событие первого полугодия 2024 года - серия фестивалей RESPUBLIKA FEST. Первый из них был проведен в начале мая. Его участниками стали свыше 120 отечественных производителей из многих регионов Украины. Фестиваль длился 4 дня и его посетителями стали более 150 тыс. человек. Цель такого фестиваля - предоставлять отечественным брендам платформу для презентации и реализации их товаров. Проведение Stand Up шоу и благотворительных аукционов. Регулярно проводимые тематические мероприятия, семейные фестивали. Мероприятия, посвященные открытию флагманского пространства отечественных брендов Все. Свои. Благотворительные концерты ("Дарим свет любимым", а также концерт ввиду открытия ведущего магазина известного ювелирного бренда "Золотая Страна").

Благотворительность и социальная ответственность

Следует отметить достойный уровень социальной ответственности, который демонстрирует торгово-развлекательный центр. Это подтверждают такие благотворительные инициативы:

Respublika Park перечислил средства в размере 625 тыс. грн на счет благотворительного фонда "Таблеточки”. Деньги были предназначены для покупки лекарств и расходных материалов, используемых при нейрохирургических операциях детям. AerodiumKyiv сотрудничает с центром "ФЕОФАНИЯ", в котором бесплатно восстанавливают здоровье военные, участвовавшие в боевых действиях. В аэротрубе AERODIUM KYIV бесплатно могут летать дети из социально уязвимых категорий и НДПЛ "ОХМАТДЕТ". Это стало возможным при помощи сотрудничества с благотворительной организацией "Банда Добра".

Стремление ТРЦ "Республика Парк" не только развивать бизнес, но и вносить значительный вклад в поддержку общества в сложное для страны время.

Что в планах

Планы ТРЦ на второе полугодие можно назвать очень амбициозными:

В сентябре планируется открытие спорткомплекса Sport Life с бассейном. Также до конца текущего года в “Республика Парк” появятся более двадцати новых операторов (Miminoshi, Kyiv&Food, Avocado, Черноморка)и начнут работать новые магазины популярных торговых марок. В ноябре 2024 года ТРЦ будет отмечать свое 3-летие. “Республика”, владелец которой планирует организовать масштабный феерически-патриотический ивент, с радостью пригласит тысячи гостей на это мероприятие. Каток, который появится в новогодний сезон, его создатели уже сейчас называют захватывающе красивым. В ноябре этого года ТРЦ исполнится три года. Планируется отметить такое событие проведением большого феерически-патриотического мероприятия. “Республика Парк” будет и дальше следить за ситуацией с использованием электроэнергии. В планах ТЦК - поиск возможностей дальнейшей оптимизации электропотребления и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Как видно из итогов работы за первые 6 месяцев этого года, ТРЦ способен развиваться, привлекать новых посетителей, внедрять инновации, пополнять бюджет Украины, несмотря на сложные времена.

Общие сведения

ТРЦ “Республика Парк” начал свою работу в Киеве в 2021 году. Этот супер-региональный торгово-развлекательный центр занимает площадь 300 тыс. кв.м.

ТРЦ Respublika - кто владелец

Владельцем является компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH из Австрии. Она была основана в 2013 году и работает под руководством семьи Толстуновых. Братья Сергей Толстунов и Василий Толстунов успешно управляют компанией, вкладывают средства в торговые, жилые и гостиничные комплексы по всему миру. Trafin - важный участник инвестиционного сектора отечественной экономики как акционер торгово-развлекательного центра “Республика Парк”.