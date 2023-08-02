Ігрові автомати онлайн

Умовно слот-машини можна розділити на дві групи. Апарати, встановлені в наземних казино, і друга група - ігрові автомати, які розміщені на сайтах онлайн казино. Принцип дії в них однаковий, основна відмінність полягає в тому, що в наземних казино доводиться взаємодіяти з фізичними апаратами, а на віртуальних майданчиках з їхніми віртуальними копіями, управління якими здійснюється за допомогою комп'ютера або мобільного телефону.

Різноманітність сюжетів, чи є межа фантазії

Ще зовсім недавно слот-машини не вирізнялися різноманітністю. Гравцеві пропонувався "однорукий бандит" із фруктовою тематикою. Через кілька років розробники змогли порадувати гемблерів, випустивши ігрові автомати з величезною кількістю тематик, наприклад:

Книжки (Єгипет).

Аніме та фентезі.

Історичні.

Детективи.

Пригоди.

та ін.

Сучасний онлайн ігровий автомат - це ціла пригода, деякі слоти мають свій сценарій, у якому користувачеві пропонується брати участь. Наприклад, піймання небезпечних бандитів, де гравець грає роль поліцейського. За кожного бандита виплачується велика нагорода. Всі ці ігрові автомати доступні на сайті ліцензійного онлайн казино First Casino https://first.ua/igrovie-avtomaty в платному або демонстраційному режимі.

Правила гри

Для прикладу візьмемо найпоширенішу конфігурацію: 5 барабанів по 3 символи на стек (3х5). Такі ігрові автомати у великому асортименті є на сайті онлайн казино First Casino. Для виграшу достатньо зібрати призову комбінацію. Послідовність має розташовуватися на будь-якій лінії виплат і складатися з 3, 4 або 5 однакових картинок. Зверніть увагу на те, що послідовність має починатися з крайнього лівого барабана, якщо в правилах не вказано інакше. Перед грою рекомендується відкрити довідковий розділ і ретельно вивчити правила гри, а також опис символів і коефіцієнти.

Безкоштовні обертання, джекпоти та інші бонуси

Щоб гравцям було не нудно обертати барабани, розробники закладають у нього певну кількість бонусів, ось найпоширеніші з них:

Фріспіни або безкоштовні обертання. Активуються під час випадання скатерів. Джекпоти. Велика грошова сума, щоб її заробити, гравцеві потрібно виконати низку завдань, наприклад, пройти рівень або заповнити всі комірки спеціальними символами. Ризик-раунд на подвоєння. Якщо спін завершився виграшем, гемблеру пропонується збільшити приз удвічі, вгадавши правильно карту або сторону монети.

Деякі розробники роблять ігрові автомати з додатковими рівнями. Вони являють собою міні-ігри, де потрібно виконати кілька простих завдань, кожне виконане завдання приносить користувачеві винагороду.