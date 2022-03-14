Подробно о системах денежных переводов

Для физических и юридических лиц появилась новая возможность отправлять и получатьденежные переводы, расплачиваться за покупки и совершать другие финансовые операции по всему миру буквально за несколько минут.

Преимущества использования систем денежных переводов

Такие площадки представляют собой четко организованную структуру, имеющую разработанные правила и методы, программное обеспечение, позволяющее переводить денежные средства и обеспечить защиту для пользователей.

Они имеют ряд преимуществ:

многоуровневая система защиты, включающая в себя сервисы, которые используются по умолчанию, и дополнительные, подключаемые по желанию клиента;

имеется возможность оплатить кредиты, услуги коммунальных служб, перевести деньги на счет другого человека, а также установить автоплатеж;

простой интерфейс, упрощающий работу, круглосуточная служба поддержки;

быстрый процесс регистрации и совершения операций.

Исходя из этого, платежные системы завоевали заслуженную популярность.

Популярные системы денежных переводов в Украине

Предложений по использованию сервисов достаточно много. Выбирая подходящую для себя систему, нужно учитывать:

стоимость обслуживания;

удобство передачи и получения денег;

географическое положение;

скорость проведения операций.

В Украине жители отдают предпочтение трем из них.

Western Union

В правилах компании написано, что:

деньги могут быть отправлены для коммерческих целей при совершении сделок и осуществлении инвестиций, для личных нужд;

правоотношения носят разовый характер.

Система работает со многими странами, включая Украину, Россию, Беларусь, Турцию, Германию и другие. Международные переводы осуществляются в долларах, если переводы заграничные. На территории одного государства есть возможность отправить и получить деньги в национальной валюте.

Чтобы сделать перевод, нужно действовать по инструкции:

Пройти регистрацию, указав паспортные данные. Заполнить бланк для перевода денежных средств, в котором приводятся сведения о получателе и отправителе. Указать банковский счет того, кому предназначены деньги.

При отправке предлагается дополнительная услуга в виде ввода контрольного слова. Это способствует дополнительной защите от неправомерных действий третьих лиц.

При совершении операций рекомендуется:

известить лицо, которому отправлен перевод;

не оплачивать товары и услуги по данным с непроверенных сайтов.

Система Вестерн Юнион позволяет отправлять деньги с банковского счета, с карточки, наличными.

Moneygram

Компания основана в 1940 году в США. В Украине, России и других постсоветских странах получила известность с 1996 года. С ее помощью осуществляются переводы внутри страны и за рубеж.

Последовательность действий при отправке перевода:

посетить пункт обслуживания, имея при себе паспорт, и заполнить предложенный бланк;

внести деньги, включая комиссию;

дождаться получения идентификационного номера, который следует сообщить получателю.

Компания гарантирует быстрый перевод, в течение 10 минут.

Последовательность действия при получении перевода:

узнать код у отправителя;

посетить пункт обслуживания, предъявив паспорт;

заполнить бланк на получение;

получить перевод.

Размер комиссии зависит от страны, куда перечисляются денежные средства.

SWIFT

Международная система переводов СВИФТ позволяет отправлять деньги не только внутри страны проживания, но и за границу. Преимущество работы с ней - возможность взаимодействовать практически с любой страной мира.

Деньги отправляются в указанный отправителем банк, что помогает повысить безопасность расчетов. Для осуществления операции нужен счет получателя. Каждый банк, который сотрудничает со SWIFT, самостоятельно определяет условия осуществления денежных операций.

Для удобства получения денег отправитель извещает получателя, что перевод отправлен. Время зачисления – 2-3 дня. После чего денежные средства можно забрать при предъявлении паспорта. Потребуется заполнить квитанцию.

Если получатель имеет счет или банковскую карточку, то деньги сразу поступают на них.

Система банковских переводов стала удобным инструментом не только для тех, кто занимается бизнесом и инвестициями, но и простым гражданам, отправляющим деньги родственникам и знакомым.