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Какие продукты можно купить в отделе «Бакалея»

21.02.2022 / 15:31
Какие продукты можно купить в отделе «Бакалея»
Приходя в магазин, мы первым делом ищем вывески с названием отделов. Если надписи «Кулинария», «Мясо», «Мучные изделия», «Фрукты, овощи» говорят сами за себя, то слово «Бакалея» для многих – загадка. Что же оно означает?

 Что в этом отделе можно купить? В переводе с турецкого бакалея – это сухие товары продовольственного назначения:

  • крупы;

  • макаронные изделия;

  • бобовые;

  • сахар, соль;

  • мюсли, каши;

  • специи и приправы;

  • консервированные продукты;

  • макаронные изделия;

  • растительное масло, уксус;

  • соусы, майонез;

  • сода, крахмал;

  • добавки для выпечки.

Раньше этим словом обозначали сухофрукты, семечки, орехи, копчености, продаваемые турецкими торгашами на рынке. Но позже оно стало применяться к тем товарам, которые имеют долгий срок годности и требуют приготовления.

Большой ассортимент продукции можно купить в отделе «Бакалея» https://eko.zakaz.ua/ru/categories/grocery-ekomarket/ магазина Еко Маркет. Почему именно в этом супермаркете? Ответ прост — качественные товары по низким ценам, развитая сеть в Киеве и удобное местоположение. Здесь легко выбрать любой продукт из большого разнообразия, представленного на полках магазина. Если вы занятый человек и не можете выделить ни минуты на шопинг, это доступно сделать в любое удобное время онлайн на сайте супермаркета. Интернет-магазин прост в использовании, с понятным интерфейсом и разделами. Благодаря умным фильтрам здесь возможно сузить поиски и быстренько заказать все необходимое. На странице с акциями Еко Маркета всегда есть список интересных предложений и скидок.

Купить крупы с доставкой на дом

Многие семьи в Украине, как и в других странах, имеют обыкновение делать закупки на 1-2 недели. Это позволяет снизить общую стоимость продовольственных затрат и сэкономить время, ведь заходя в супермаркет ежедневно, вы обязательно оставляете какую-то сумму на мелочевку и спонтанные желания. Купить несколько килограммов круп можно в разделе «Бакалея» Еко Маркета eko.zakaz.ua. Все самые популярные виды каш, а также экзотические крупы есть в наличии и готовы к доставке на дом в Киеве. Даже если вы живете за пределами столицы — не беда. Почтовые службы помогут с доставкой покупок в любую точку страны.

В продаже представлены такие крупы и бобовые:

  • гречневая;

  • рисовая;

  • перловая;

  • пшеничная;

  • булгур;

  • ячменная;

  • горох;

  • кус-кус;

  • фасоль;

  • манная;

  • чечевица.

Так что смело заходите на сайт магазина, где купить можно все и впрок, особенно что касается бакалеи. Срок годности такой продукции достаточно длителен, что позволяет хранить ее несколько месяцев без вреда качеству.

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