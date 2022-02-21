Какие продукты можно купить в отделе «Бакалея»

Что в этом отделе можно купить? В переводе с турецкого бакалея – это сухие товары продовольственного назначения:

крупы;

макаронные изделия;

бобовые;

сахар, соль;

мюсли, каши;

специи и приправы;

консервированные продукты;

макаронные изделия;

растительное масло, уксус;

соусы, майонез;

сода, крахмал;

добавки для выпечки.

Раньше этим словом обозначали сухофрукты, семечки, орехи, копчености, продаваемые турецкими торгашами на рынке. Но позже оно стало применяться к тем товарам, которые имеют долгий срок годности и требуют приготовления.

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Купить крупы с доставкой на дом

Многие семьи в Украине, как и в других странах, имеют обыкновение делать закупки на 1-2 недели. Это позволяет снизить общую стоимость продовольственных затрат и сэкономить время, ведь заходя в супермаркет ежедневно, вы обязательно оставляете какую-то сумму на мелочевку и спонтанные желания. Купить несколько килограммов круп можно в разделе «Бакалея» Еко Маркета eko.zakaz.ua. Все самые популярные виды каш, а также экзотические крупы есть в наличии и готовы к доставке на дом в Киеве. Даже если вы живете за пределами столицы — не беда. Почтовые службы помогут с доставкой покупок в любую точку страны.

В продаже представлены такие крупы и бобовые:

гречневая;

рисовая;

перловая;

пшеничная;

булгур;

ячменная;

горох;

кус-кус;

фасоль;

манная;

чечевица.

Так что смело заходите на сайт магазина, где купить можно все и впрок, особенно что касается бакалеи. Срок годности такой продукции достаточно длителен, что позволяет хранить ее несколько месяцев без вреда качеству.