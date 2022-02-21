Роботы-пылесосы Rowenta: особенности и выбор

Электронные «уборщики» или роботы-пылесосы неустанно трудятся, освобождая людей от части бытовых хлопот. Производители предлагают широкий перечень моделей. От известного немецкого бренда rowenta робот пылесос можно приобрести с дальним прицелом. Это отлично зарекомендовавшая себя на рынке бытовой техники европейская марка. Под знаком Rowenta выпускаются компактные, удобные в эксплуатации и долговечные роботы-пылесосы для влажной и сухой уборки.

Плюсы пылесосов от компании «Ровента»

Лаконичные и функциональные роботы-пылесосы от немецкого производителя поддерживают разные режимы работы. Они справляются с уборкой отдельных комнат, небольших площадей, ликвидируют мусор в автоматическом режиме. Последний вариант не требует никакого ручного вмешательства. К плюсам использования техники Rowenta относятся:

универсальность — многие модели обеспечивают сухую чистку и моют поверхности;

низкий уровень шума;

значительные показатели мощности всасывания для эффективной уборки;

выбор режимов движения — вдоль стен, по периметру мебели и по углам для абсолютной чистоты;

датчики обнаружения стен, лестниц, которые помогают избежать падения пылесоса, его механических повреждений;

возможность регулировки мощности через приложение в смартфоне;

поддержка голосовых помощников;

построение карты передвижения по оптимальному маршруту;

большие контейнеры для сбора пыли — у самой прогрессивной модели объем достигает 0,7 литра;

работа от АКБ с высокой емкостью — для некоторых моделей время автономной эксплуатации достигает двух часов. За 120 минут робот убирает до 150 «квадратов». Аккумулятор полностью заряжается за четыре-пять часов.

Кафельная плитка, линолеум, паркет и ламинат — роботы от бренда «Ровента» справляются с уборкой всех перечисленных напольных покрытий.

Советы при выборе

При покупке робота-пылесоса нужно сразу продумать, какую площадь вы планируете убирать, оценить тип напольного покрытия, периметр помещения, углы, узкие пространства. Если у вас много мебели на ножках, убедитесь, что аппарат подходит по высоте. Заранее определитесь с бюджетом и потребностью во влажной уборке.

Перед приобретением инновационной техники изучите характеристики. Особое внимание уделяется мощности всасывания, времени автономной работы, объему пылесборника, наличию важных датчиков, виртуальной стены для создания препятствий.