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Роботы-пылесосы Rowenta: особенности и выбор

21.02.2022 / 13:44
Роботы-пылесосы Rowenta: особенности и выбор
Функциональные и надежные роботы-пылесосы от производителя Rowenta с невероятными скидками. Оцените высокое качество уборки с инновационной техникой.

Электронные «уборщики» или роботы-пылесосы неустанно трудятся, освобождая людей от части бытовых хлопот. Производители предлагают широкий перечень моделей. От известного немецкого бренда rowenta робот пылесос можно приобрести с дальним прицелом. Это отлично зарекомендовавшая себя на рынке бытовой техники европейская марка. Под знаком Rowenta выпускаются компактные, удобные в эксплуатации и долговечные роботы-пылесосы для влажной и сухой уборки.

Плюсы пылесосов от компании «Ровента»

Лаконичные и функциональные роботы-пылесосы от немецкого производителя поддерживают разные режимы работы. Они справляются с уборкой отдельных комнат, небольших площадей, ликвидируют мусор в автоматическом режиме. Последний вариант не требует никакого ручного вмешательства. К плюсам использования техники Rowenta относятся:

  • универсальность — многие модели обеспечивают сухую чистку и моют поверхности;
  • низкий уровень шума;
  • значительные показатели мощности всасывания для эффективной уборки;
  • выбор режимов движения — вдоль стен, по периметру мебели и по углам для абсолютной чистоты;
  • датчики обнаружения стен, лестниц, которые помогают избежать падения пылесоса, его механических повреждений;
  • возможность регулировки мощности через приложение в смартфоне;
  • поддержка голосовых помощников;
  • построение карты передвижения по оптимальному маршруту;
  • большие контейнеры для сбора пыли — у самой прогрессивной модели объем достигает 0,7 литра;
  • работа от АКБ с высокой емкостью — для некоторых моделей время автономной эксплуатации достигает двух часов. За 120 минут робот убирает до 150 «квадратов». Аккумулятор полностью заряжается за четыре-пять часов.

Кафельная плитка, линолеум, паркет и ламинат — роботы от бренда «Ровента» справляются с уборкой всех перечисленных напольных покрытий.

Советы при выборе

При покупке робота-пылесоса нужно сразу продумать, какую площадь вы планируете убирать, оценить тип напольного покрытия, периметр помещения, углы, узкие пространства. Если у вас много мебели на ножках, убедитесь, что аппарат подходит по высоте. Заранее определитесь с бюджетом и потребностью во влажной уборке.

Перед приобретением инновационной техники изучите характеристики. Особое внимание уделяется мощности всасывания, времени автономной работы, объему пылесборника, наличию важных датчиков, виртуальной стены для создания препятствий.

rowenta робот пылесос
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