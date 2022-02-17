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Как выращивать орхидеи дома

18.02.2022 / 11:39
Как выращивать орхидеи дома
Орхидеи - красивые, но капризные цветы, которые не всегда легко выращивать дома. Им нужны особые условия и уход, но при правильном подходе вы получите невероятный результат.

Орхидеи не только украсят дом, но и очистят его энергетику, а также отпугнут нежелательных гостей, по крайней мере, так гласят народные поверья.

Почва и освещение

Для выращивания этих требовательных цветов нужен субстрат. Это земельная смесь, которая используется для выращивания цветов. Состоит из растительных компонентов и заменителей. Обычно в составе есть листовая земля, хвойная земля, перегной, дерн, волокна кокосового ореха, песок и торф в разных пропорциях. Есть специальные смеси для орхидей, в которых уже подобраны нужные материалы. Это дает корням необходимые питательные вещества, и создает условия, в которых цветы хорошо растут. Грунт для орхидей должен хорошо пропускать воду и не задерживать влагу, обычно в нем большое количество дерна и коры, которая также служит дренажем.

Главное условие, которое нужно соблюдать для выращивания орхидей - это хорошее освещение. При недостатке света растениям не хватит питания, и оно не сможет нормально зацвести. Однако, при слишком ярком освещении орхидея может выгореть, поэтому важно следовать рекомендациям продавца. Для каждого сорта разные условия и разная степень освещенности. Обращайте внимание на состояние цветов, если на орхидее темно-зеленые листья, значит ей не хватает света. Если желтые - значит света слишком много.

Полив цветов

Любое растение нуждается в поливе, и количество воды определяет, как буде расти цветок. В природе орхидеи растут в каменистых сухих грунтах, их корни никогда не находятся в воде, поэтому застой влаги для них губителен.

Количество воды тоже зависит от сорта, а именно:

  1. Одонтоглоссум, Цимбидиум и Фаленопсис требуют постоянно немного влажности в грунте.
  2. Сорта Онцидиум, Каттлеи и Дендробиума наоборот нуждаются в пересохшей земле.

На интенсивность и частоту полива также влияют сухость воздуха и температура в помещении, размер горшка и фаза роста цветка. Однако в целом орхидея любого типа проще выдерживает пересыхание, чем влажность. Только в фазе активного роста ее нужно поливать интенсивно, в остальное время достаточно делать это 2-3 раза в неделю, чтобы не допустить загнивания корней.

Цветы нуждаются в регулярных (2 раза в неделю) подкормках. Можно купить уже готовые удобрения в профильном магазине.

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