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Как структурировать и проверить свои знания с помощью онлайн-пособий?

15.02.2022 / 21:45
Как структурировать и проверить свои знания с помощью онлайн-пособий?
На сайте Вшколе можно найти десятки правильных и четких готовых ответов к украинским учебникам.

В настоящее время решебники к пособиям на украинском языке пользуются высокой востребованностью. Ведь в украинских школах используются преимущественно те учебные издания, которые написаны на государственном языке. В силу этого целесообразным будет и использование готовых ответов, которые также разработаны на украинском. Такой подход позволит лучше ориентироваться в предоставляемой информации, более правильно и точно ее воспринимать; и, в конце концов, использование решебника на родном языке позволяет улучшить навыки использования украинского учащимся.

Какие пособия к украинским учебникам можно найти на портале

Количество пособий, которые представлены на портале Вшколе, способно восполнить недостаток любой информации. Здесь учащиеся разных классов найдут ответы на самые распространенные в Украине учебники, без которых не обходятся школьные занятия. Например, на сайте представлены решебники для малышей, учащихся в первом классе. Это ответы к таким пособиям, как:

  • Математика
  • Украинский язык
  • Английский язык
  • Немецкий язык
  • "Я изучаю мир"

Учащиеся, к примеру, 5-х классов найдут ответы к учебникам по таким дисциплинам, как:

  • Математика (О. С. Истер, Н. А. Тарасенкова с соавт., А. Г. Мерзляк с соавт.);
  • Украинский язык (О. В. Заболотный, О. П. Глазова, С. Я. Ермоленко и пр.);
  • Английский язык (С. В. Мясоедова, О. М. Павличенко, О. Я. Косован и пр.
  • Французский язык (Ю. М. Клименко);
  • История Украины (И. Я. Щупак с соавт., О. И. Пометун с соавт.)

А также гдз к другим предметам. С помощью портала Вшколе учащиеся любых классов, начиная с 1-го и заканчивая выпускным 11-м, могут значительно упростить освоение учебного материала и сделать учебу в школе более легкой и интересной.

Всего на сайте можно найти десятки решебников к украинским учебным пособиям, предназначенным для учащихся с 1 по 11 классы. Применение решебника на нашем сайте удобно и в отношении структурированности информации. Решебники разбиты по предметам, конкретным авторам. Также имеется постраничное разделение, с помощью которого можно быстрее найти нужные ответы.

Все решебники к пособиям составлены вручную. В них отсутствуют ошибки или описки, поэтому каждый учащийся может быть уверен в правильности ответов. Современные украинские учебники на портале представлены в режиме онлайн; при необходимости ответы можно загрузить на телефон и воспользоваться ими в любое необходимое для этого время.

гдз, вшколе
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