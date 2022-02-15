Пультовая охрана для предприятия: как она работает и зачем нужна

Сложно представить, чтобы сегодняшние крупные заводы работали без охраны, сигнализации, видеонаблюдения. На большинстве предприятий также ставят турникеты, металлодетекторы, чтобы ускорить досмотр и пропускник сотрудников и гостей предприятия. Здесь рассмотрим пультовую охрану.
Особенности пультовой охраны
Специально обученный человек, нанятый в охрану, может быстро среагировать, если заметит злоумышленника. Но если территория большая, у преступника больше шансов проникнуть незамеченным. В этом смысле пультовая охрана имеет весомые преимущества.
Три главных плюса пультовой охраны
- Отсутствие человеческого фактора. Оборудование работаем круглые сутки, без перерывов на обед.
- Незаметность. Если охранника легко обнаружить, то оборудование пультовой охраны устанавливается максимально незаметно.
- Можно следить за состоянием объекта сразу в нескольких точках.
Что входит в пультовую охрану
В пультовую охрану входит центральный пульт управления и датчики:
- открытия дверей и окон,
- разбития окна,
- регистрации движения в помещении,
- утечки газа и задымления.
В итоге пультовая охрана поможет не только обнаружить преступников, но и избежать пожаров, утечек опасных газов.
Как работает пультовая охрана
Датчики пультовой охраны управляются с центральной панели. Работает это следующим образом:
- Например, датчики среагировали на разбитое окно или просто движение преступника на территории.
- Об этом оператор узнаёт через центральную панель.
- Он вызывает по телефону оперативную группу, которая приезжает за 5-7 минут и задерживает преступника.
В большинстве случаев преступник не успевает даже осмотреться на территории, как уже оказывается схвачен.
Насколько сложен монтаж пультовой охраны
Монтаж пультовой охраны достаточно прост. На подключение всех датчиков и панели потребуется около дня, может быть чуть больше. Тем более сейчас охранные компании часто устанавливают беспроводные устройства, потому не нужно портить интерьер.
Где заказать монтаж пультовой охраны в Украине
Заказать монтаж пультовой охраны в Украине можно, например, в фирме «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ». Компания также занимается комплексным оснащением охранным оборудованием. Украинские предприятия заказывают у них системы видеонаблюдения и контроля доступа:
- по карточке;
- отпечатку пальцев;
- брелку и проч.
В наличии фирмы 60 групп быстрого реагирования в Украине. Под защитой компании в той или иной степени находятся больше 30 тысяч объектов.