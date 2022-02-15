Пультовая охрана для предприятия: как она работает и зачем нужна

Сложно представить, чтобы сегодняшние крупные заводы работали без охраны, сигнализации, видеонаблюдения. На большинстве предприятий также ставят турникеты, металлодетекторы, чтобы ускорить досмотр и пропускник сотрудников и гостей предприятия. Здесь рассмотрим пультовую охрану.

Особенности пультовой охраны

Специально обученный человек, нанятый в охрану, может быстро среагировать, если заметит злоумышленника. Но если территория большая, у преступника больше шансов проникнуть незамеченным. В этом смысле пультовая охрана имеет весомые преимущества.

Три главных плюса пультовой охраны

Отсутствие человеческого фактора. Оборудование работаем круглые сутки, без перерывов на обед.

Незаметность. Если охранника легко обнаружить, то оборудование пультовой охраны устанавливается максимально незаметно.

Можно следить за состоянием объекта сразу в нескольких точках.

Что входит в пультовую охрану

В пультовую охрану входит центральный пульт управления и датчики:

открытия дверей и окон,

разбития окна,

регистрации движения в помещении,

утечки газа и задымления.

В итоге пультовая охрана поможет не только обнаружить преступников, но и избежать пожаров, утечек опасных газов.

Как работает пультовая охрана

Датчики пультовой охраны управляются с центральной панели. Работает это следующим образом:

Например, датчики среагировали на разбитое окно или просто движение преступника на территории. Об этом оператор узнаёт через центральную панель. Он вызывает по телефону оперативную группу, которая приезжает за 5-7 минут и задерживает преступника.

В большинстве случаев преступник не успевает даже осмотреться на территории, как уже оказывается схвачен.

Насколько сложен монтаж пультовой охраны

Монтаж пультовой охраны достаточно прост. На подключение всех датчиков и панели потребуется около дня, может быть чуть больше. Тем более сейчас охранные компании часто устанавливают беспроводные устройства, потому не нужно портить интерьер.

Где заказать монтаж пультовой охраны в Украине

Заказать монтаж пультовой охраны в Украине можно, например, в фирме «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ». Компания также занимается комплексным оснащением охранным оборудованием. Украинские предприятия заказывают у них системы видеонаблюдения и контроля доступа:

по карточке;

отпечатку пальцев;

брелку и проч.

В наличии фирмы 60 групп быстрого реагирования в Украине. Под защитой компании в той или иной степени находятся больше 30 тысяч объектов.