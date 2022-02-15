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Пультовая охрана для предприятия: как она работает и зачем нужна

15.02.2022 / 19:38
Пультовая охрана для предприятия: как она работает и зачем нужна
Преимущества пультовой охраны. Что входит в пультовую охрану. Где заказать монтаж пультовой охраны предприятия в Украине.

Сложно представить, чтобы сегодняшние крупные заводы работали без охраны, сигнализации, видеонаблюдения. На большинстве предприятий также ставят турникеты, металлодетекторы, чтобы ускорить досмотр и пропускник сотрудников и гостей предприятия. Здесь рассмотрим пультовую охрану.

Особенности пультовой охраны

Специально обученный человек, нанятый в охрану, может быстро среагировать, если заметит злоумышленника. Но если территория большая, у преступника больше шансов проникнуть незамеченным. В этом смысле пультовая охрана имеет весомые преимущества.

Три главных плюса пультовой охраны

  • Отсутствие человеческого фактора. Оборудование работаем круглые сутки, без перерывов на обед.
  • Незаметность. Если охранника легко обнаружить, то оборудование пультовой охраны устанавливается максимально незаметно.
  • Можно следить за состоянием объекта сразу в нескольких точках.

Что входит в пультовую охрану

В пультовую охрану входит центральный пульт управления и датчики:

  • открытия дверей и окон,
  • разбития окна,
  • регистрации движения в помещении,
  • утечки газа и задымления.

В итоге пультовая охрана поможет не только обнаружить преступников, но и избежать пожаров, утечек опасных газов.

Как работает пультовая охрана

Датчики пультовой охраны управляются с центральной панели. Работает это следующим образом:

  1. Например, датчики среагировали на разбитое окно или просто движение преступника на территории.
  2. Об этом оператор узнаёт через центральную панель.
  3. Он вызывает по телефону оперативную группу, которая приезжает за 5-7 минут и задерживает преступника.

В большинстве случаев преступник не успевает даже осмотреться на территории, как уже оказывается схвачен.

Насколько сложен монтаж пультовой охраны

Монтаж пультовой охраны достаточно прост. На подключение всех датчиков и панели потребуется около дня, может быть чуть больше. Тем более сейчас охранные компании часто устанавливают беспроводные устройства, потому не нужно портить интерьер.

Где заказать монтаж пультовой охраны в Украине

Заказать монтаж пультовой охраны в Украине можно, например, в фирме «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ». Компания также занимается комплексным оснащением охранным оборудованием. Украинские предприятия заказывают у них системы видеонаблюдения и контроля доступа:

  • по карточке;
  • отпечатку пальцев;
  • брелку и проч.

В наличии фирмы 60 групп быстрого реагирования в Украине. Под защитой компании в той или иной степени находятся больше 30 тысяч объектов.

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