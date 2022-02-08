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Топливный фильтр

08.02.2022 / 10:03
Топливный фильтр
Что свидетельствует о том, что топливный фильтр забит. Причины загрязнения топливных фильтров и способы решения проблемы.

Форсунки и поршневая группа боятся загрязнений. Для их защиты используется специальный фильтрующий элемент. Купить топливный фильтр в toko.ua можно высокого качества. Его нужно через определенное время менять, по мере засорения. Первыми признаками снижения эффективности фильтрации выступают повышение расхода горючего и снижение мощности авто.

Почему загрязняются топливные фильтры

Грязный фильтр провоцирует ряд проблем. Его засорение обусловлено:

  • низкокачественное топливо;
  • проникновение воды в систему при отрицательных температурах;
  • попадание частичек металла в результате коррозии металла;
  • смолы, примеси из присадок и смазочных материалов;
  • эксплуатация автомобиля в условиях высокой запыленности.

Нефункционирующий компонент необходимо менять. Нельзя ориентироваться только на установленный производителем ресурс. Критическое загрязнение может наступать раньше, что обусловлено особенностями и условиями эксплуатации авто.

Как самостоятельно определить забитый фильтр

Для диагностики фильтра нужно оценить работу двигателя посредством измерения давления и визуального осмотра. Замеры необходимо выполнять через штуцер рампы, отвечающей за распределение горючего по форсункам. Для этого понадобятся шланг диаметром в 9 мм, крепежный хомут, манометр на 7-10 бар. Измерительный прибор необходимо соединить с трубкой, обеспечив максимальную герметичность контактов. Далее нужно снять пробку и ниппель со штуцера давления и подключить к нему шланг. Измерения следует выполнять в разных режимах функционирования – сразу после пуска мотора, на холостом ходу, с пережатой сливной срубкой.

Другой способ диагностики предполагает помещение топливного шланга в небольшой сосуд из стекла. Далее нужно поставить машину на тормоз, затем переключить на нейтральную передачу. Если горючее подается в емкость с небольшой скоростью, чем на выходе из бака, значит фильтр пора менять.

В современных автомобилях есть индикатор, следящий за загрязнениями. Он предназначен для контроля состояния фильтра, сигнализирует, когда фильтрующий элемент сильно засорен. Владельцу нужно только оперативно отреагировать на проблему, отправиться в сервисный цент.

Несколько слов о признаках засорения фильтра

В авто с забитым фильтром могут появляться различные проблемы, включая:

  • повышение расхода топлива;
  • резкие рывки на подъемах;
  • уменьшение мощности силового агрегата;
  • остановки мотора на холостом ходу;
  • провалы в момент увеличения оборотов.

Авто с дизельным мотором при забитом фильтре не получится завести с первого раза. Машины с инжекторными двигателями просаживаются в мощности. На автомобилях с карбюраторными силовыми агрегатами выявить засоренный фильтр сложнее всего из-за высокой степени очистки топлива.

Средние сроки замены фильтрующих элементов зависят от типа мотора. На дизельных автомобилях ее приходится выполнять через 15-30 тыс. км пробега, на бензиновых – через 40-100 тыс. км.

топливный фильтр в toko.ua
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