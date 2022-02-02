Деревянные изделия — бесценный подарок из глубины веков

И это неудивительно. Ведь древесина — экологичная, надежная, стойкая к повреждениям. А еще такое изделие отлично впишется в любое пространство. Поэтому при выборе подарка для близкого человека мы советуем обратить внимание именно на деревянные изделия. И ниже делимся с вами идеями таких подарков.

Оригинальные подарки из дерева

Мы выделили 5 универсальных и стильных подарков, которые будут украшать пространство или использоваться практически каждый день. Все из описанных ниже изделий для дома можно заказать в интернет-магазине Enjoy The Wood. Бренд уже более 7 лет создает деревянные аксессуары и декор и может похвастаться европейским качеством, ручной работой, пожизненной гарантией и доставкой по всему миру. Вот самые интересные изделия оттуда, которые станут отличным подарком по любому поводу.

Деревянная карта мира на стену

Деревянная карта мира — это отличный вариант подарка. Она станет украшением любого пространства, сделает интерьер завершенным и стильным. Остается определиться с расцветкой — она может быть натуральных оттенков и ярких. А еще не забыть о виде — рельефная, однослойная, люминесцентная, на акриле, пробковая и другие.

Карта пригодится не только в качестве декора, но и как планировщик путешествий. С помощью специальных пинов можно отмечать страны и города, в которых вы побывали. И, конечно, планировать новые поездки.

Блокнот

Блокнот — подарок, который точно не будет пылиться на полке. Ему каждый найдет применение. Например, туда можно записывать рецепты, делать зарисовки, фиксировать конспекты, рабочие задачи или свои мысли. Чтобы блокнот с важными записями прослужил долго, у него должна быть прочная обложка. Деревянный вариант — самый надежный. А еще такую обложку можно персонализировать — выгравировать памятную дату, важные слова или что-то другое.

План города

План города — еще один подарок, который украсит любое пространство. Трехуровневый план, на котором изображен ваш город или памятное место, в котором вы были с близким человеком, — это не просто декор, а теплые воспоминания. Выберите из предложенных вариантов — Лондон, Киев, Нью-Йорк — или закажите уникальный план необходимой вам локации.

Такой декор можно поставить в прихожей, повесить на кухне или разместить на рабочем месте. В отличие от деревянной карты мира, он не занимает всю стену и может разместиться в более компактных пространствах.

Глобус

Деревянный глобус в форме икосаэдра — необычный минималистичный декор, который украсит рабочее пространство, уголок в спальне или полку в гостиной. Он изготовлен из натурального материала — пробковой коры дуба. Среди вариантов цветов — сдержанные белый и черный, а также необычный синий. Такой подарок понравится любому: от коллеги до близкого друга.

Фотоальбом

Фотоальбом — это подарок, который будет актуален всегда. Ведь в нем хранятся теплые воспоминания и памятные моменты из жизни. Чтобы сделать подарок еще более трогательным, распечатайте фото и вклейте их в альбом, напишите на первой странице несколько приятных слов о человеке, а еще — персонализируйте деревянную обложку. Например, с помощью гравировки напишите важную дату.

Надеемся, наш небольшой список деревянных изделий помог вам определиться с лучшим подарком для близкого человека.