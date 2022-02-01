Эффективность плазмолифтинга при алопеции

Оно возникает из-за разных факторов:

недостаток витаминов или минеральных компонентов ‒ частая причина частичной алопеции, так как перечисленные вещества нужны корню и луковице волоса для обеспечения его устойчивости и роста;

дерматологические поражения ‒ некоторые грибковые или бактериальные болезни приводят к частичному или полному выпадению волос;

действие негативных факторов окружающей среды на организм: ионизирующее излучение, вредные химикаты и оксиданты стимулируют алопецию, в том числе это проявляется при проведении курса химиотерапии;

возрастные изменения.

Кроме того, мужчины чаще подвержены алопеции ‒ склонность к такому состоянию может передаваться генетически от отца к сыну. У женщин же волосы чаще выпадают во время или после беременности, а также при некоторых эндокринологических заболеваниях.

Лечение выпадения волос (алопеции)

Для эффективной терапии алопеции нужно в первую очередь установить причину этого процесса, после чего устранить ее. В тех случаях, когда основное звено патогенеза отсутствует или выпадение волос наблюдается в результате возрастных изменений, используют метод плазмолифтинга.

Плазмолифтинг ‒ это процедура, которая подразумевает использование собственной плазмы крови пациента для стимулирования роста волос. Для этого полученное вещество вводится в кожу волосистой части головы. Плазмолифтинг можно считать разновидностью мезотерапии, только вместо сыворотки вводится очищенная плазма.

Этапы плазмолифтинга волосистой части головы

Технология плазмолифтинга проводится в несколько этапов:

Подготовка к проведению манипуляции. Для этого определяют показания и противопоказания. Например, процедуру не проводят, если наблюдаются анемические состояния или другие поражения системы крови. Забор крови пациента. Для проведения сеанса плазмолифтинга нужно 20‒100 миллилитров крови. В полученные образцы добавляются антикоагулянты, чтобы предотвратить быстрое свертывание. Обработка плазмы. Кровь состоит из жидкой части ‒ плазмы, а также форменных элементов ‒ клеток. С использованием метода центрифугирования отделяется только жидкая часть в которую потом можно дополнительно добавить полезные компоненты. Введение препарата. Процедура мезотерапии завершается инъекциями полученного вещества в кожу волосистой части головы.

Для лучшего эффекта рекомендуется закрепить результат повторным проведением процедуры через какое-то время. В некоторых случаях нужно проходить курс плазмолифтинга.

Показания для проведения процедуры

Плазмотерапия проводится в случаях, когда наблюдается:

обильное выпадение волос ‒ в первую очередь нужно установить причину;

возрастное облысение;

наличие себореи (перхоти) без выявленной причины;

повреждение волос вследствие термического или химического воздействия;

снижение темпов роста волос.

Больше о показаниях и противопоказаниях, а также о целесообразности проведения такого вмешательства, может рассказать врач-косметолог, который специализируется на проведении мезотерапии и лечения алопеции.

Польза плазмолифтинга для волос

В плазме есть много полезных компонентов, которые питают большинство тканей и органов в теле. Плазмотерапия позволяет увеличить концентрацию плазмы в тех местах, где это необходимо, за счет чего достигается такой результат:

улучшение кровообращения (как следствие, и трофики);

ускорение вывода токсических веществ в лимфоток;

обогащение активными элементами и витаминами: в ходе плазмолифтинга можно добавлять к плазме витамины и минеральные вещества, дополнительно укрепляя волосы и кожу волосистой части головы;

ускорение восстановления после повреждения.

Плазмотерапию рекомендуют применять комплексно с другими методами лечения алопеции и повреждения кожи, особенно если повреждение достаточно серьезное.