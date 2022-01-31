Модная зима 2022: самые главные тренды

Не помешает сделать свой гардероб более актуальным и модным, узнав самые главные тренды зимы 2022.

Модная зимняя одежда 2022

Такая практичная и любимая всеми женщинами одежда, как джемпер, зимой 2022 получила много оригинальных и стильных трактовок. Непременно загляните на сайт интернет-магазина женской одежды Dressa – тут вы найдете самые актуальные модели по привлекательным ценам. В ассортименте есть и монохромные джемперы, и варианты с разнообразными принтами – словом все, чтобы быть модной и стильной. Удобная система фильтров поможет быстро найти нужный вариант, а разнообразные акции сделают приобретение очень выгодным.

В коллекциях дизайнеров вновь появились плиссированные юбки, теперь их не считают скучными и претенциозными, а в гардеробе модницы должна быть хотя бы одна такая юбка, которую можно носить с блузами, объемными свитерами и деловыми строгими жакетами.

Must have нынешней зимы – это вязаная одежда, в гардеробе непременно должны быть:

жилетки;

платья;

костюмы;

объемные шарфы;

свитеры крупной вязки.

Вязаная одежда не только привлекательно выглядит, она еще и очень теплая. При этом вовсе не возбраняется сочетать ее с предметами летнего гардероба. Так, вязаную жилетку можно скомбинировать с тонкой блузкой, а свитер – с летней юбкой.

Что касается верхней одежды, то фасон, длина и цвет не так важны, как материал изготовления. В моде сейчас гуманное отношение к животным и экологичность, вот почему так популярны шубы, дубленки, полушубки из искусственного меха. Кроме того, благодаря современным технологиям, отличить искусственный мех от натурального довольно сложно.

Модная зимняя обувь 2022

Отличный вариант для зимы – обувь на грубой подошве и широкой платформе, такой тренд возвращает нас в 90-е годы, когда подобную обувь носили со спортивными штанами и расклешенными джинсами. Современный тренд, конечно же, трансформировался, но у модницы непременно должны быть такие сапоги или ботинки.

Серебряная обувь – еще один тренд, причем она отлично подойдет и для создания повседневных образов. Можно скомбинировать ее со столь модными плиссированной юбкой и объемным свитером, добавить любимые серебряные аксессуары. В результате получится лаконичный образ, вполне пригодный для прогулок и шопинга днем.