Надежный автомобиль для коммерческого использования

Этот коммерческий транспорт выпускается уже много лет. Особенно популярно второе и третье поколение, которые отлично зарекомендовали себя на украинских дорогах.
Прежде чем купить эту модель, нужно ознакомиться с её сильными и слабыми сторонами. Качественные автозапчасти Рено Мастер всегда можно выбрать в интернет-магазине «Автозвук».
О сильных сторонах
В целом, техника зарекомендовала себя как очень надёжное транспортное средство. Он обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров не только при перевозках в черте города, но и подходит для междугородних рейсов. Водитель имеет хороший обзор из-за особенности конструкции кабины.
С этой модель никогда не возникает проблем с запуском двигателя: даже в 30-градусный мороз он заведется. Достаточная мощность мотора обеспечивает хорошую динамику разгона, даже в полностью загруженном состоянии. Из других преимуществ стоит выделить:
- умеренное потребление топлива (одно из самых низких в классе);
- удобный салон (в пределах досягаемости водителя много полочек, карманов);
- комфортное кресло;
- регулировка руля по высоте;
- высокая грузоподъёмность;
- быстрый прогрев и многое другое.
Каждый, кому приходилось работать с этим авто, заметит все его преимущества.
Недостатки Рено Мастер
Есть у машины и некоторые недостатки. В первую очередь, это просчеты разработчика:
- маленький угол поворота колёс (большой радиус разворота);
- короткий срок службы ремня ГРМ;
- поломки ручника из-за низкого качества;
- проблемы с петлями задних дверей;
- слабая шумоизоляция;
- выход из строя датчика топлива;
- тонкий металл кузова;
- труднодоступное расположение аккумулятора.
Эти недостатки нельзя назвать критичными. В большинстве случаев неисправности «всплывают» после 5-7 лет эксплуатации авто. В любом случае, владелец техники сможет провести ремонт, установив новые запчасти. В интернет-магазине «Автозвук» оригинальные комплектующие представлены по доступной цене.