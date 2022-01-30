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Надежный автомобиль для коммерческого использования

31.01.2022 / 10:17
Надежный автомобиль для коммерческого использования
Модель Рено Мастер – одна из самых популярных в последние годы.

Этот коммерческий транспорт выпускается уже много лет. Особенно популярно второе и третье поколение, которые отлично зарекомендовали себя на украинских дорогах.

Прежде чем купить эту модель, нужно ознакомиться с её сильными и слабыми сторонами. Качественные автозапчасти Рено Мастер всегда можно выбрать в интернет-магазине «Автозвук».

О сильных сторонах

В целом, техника зарекомендовала себя как очень надёжное транспортное средство. Он обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров не только при перевозках в черте города, но и подходит для междугородних рейсов. Водитель имеет хороший обзор из-за особенности конструкции кабины.

С этой модель никогда не возникает проблем с запуском двигателя: даже в 30-градусный мороз он заведется. Достаточная мощность мотора обеспечивает хорошую динамику разгона, даже в полностью загруженном состоянии. Из других преимуществ стоит выделить:

  • умеренное потребление топлива (одно из самых низких в классе);
  • удобный салон (в пределах досягаемости водителя много полочек, карманов);
  • комфортное кресло;
  • регулировка руля по высоте;
  • высокая грузоподъёмность;
  • быстрый прогрев и многое другое.

Каждый, кому приходилось работать с этим авто, заметит все его преимущества.

Недостатки Рено Мастер

Есть у машины и некоторые недостатки. В первую очередь, это просчеты разработчика:

  • маленький угол поворота колёс (большой радиус разворота);
  • короткий срок службы ремня ГРМ;
  • поломки ручника из-за низкого качества;
  • проблемы с петлями задних дверей;
  • слабая шумоизоляция;
  • выход из строя датчика топлива;
  • тонкий металл кузова;
  • труднодоступное расположение аккумулятора.

Эти недостатки нельзя назвать критичными. В большинстве случаев неисправности «всплывают» после 5-7 лет эксплуатации авто. В любом случае, владелец техники сможет провести ремонт, установив новые запчасти. В интернет-магазине «Автозвук» оригинальные комплектующие представлены по доступной цене. 

 

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