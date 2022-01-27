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Курорт по соседству: в чем плюсы покупки жилья в Ильичевске

28.01.2022 / 09:42
Курорт по соседству: в чем плюсы покупки жилья в Ильичевске
С наступлением жаркого сезона каждый задумывается о том, чтобы отправиться поскорее в отпуск. При планировании отдыха в пределах страны особое внимание уделяется выбору жилья.

Поскольку многие сталкиваются с подобной проблемой, стоит рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости на курортах Украины. Спрос превышает предложение, поэтому купить квартиру в Ильичевске — это прекрасное вложение средств, которое принесет стабильный доход. 

Преимущества приобретения квартиры в Ильичевске 

Даже если отбросить инвестиционную привлекательность, покупка жилья в курортном городе — это возможность самому при необходимости отправиться в отпуск, причем в любое время года. Ильичевск привлекает следующими своими преимуществами:

  • хорошо развита промышленность — это значит, что жизнь кипит здесь круглый год, а не только в разгар туристического сезона;
  • великолепная транспортная развязка — качеству и состоянию дорог здесь уделяется должное внимание;
  • четкое разделение на зоны — промышленные объекты находятся вдали от туристических мест.

Что касается рынка недвижимости, то цены на собственность здесь значительно ниже, чем, например, в близлежащей Одессе. Вы можете отправляться на отдых в Ильичевск, а при необходимости за полчаса-час добраться до других курортных городов на своем или общественном транспорте. 

Какое жилье брать в туристическом городке?

Если вам нужна недвижимость от собственника для личных целей, то выбирать квартиру необходимо, ориентируясь на свои предпочтения. Однако сложнее дело обстоит, если вы собираетесь зарабатывать на аренде жилья. Здесь необходимо учесть следующее:

  • расположение — туристы с большей охотой арендуют жилье вблизи к морю;
  • обустройству — позаботьтесь о том, чтобы гости смогли с комфортом организовать себе отпуск;
  • количество комнат — большей популярностью пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, заранее запаситесь дополнительным спальным местом. 

Найти подходящую недвижимость в Ильичевске поможет сервис OLX, где представлен огромный выбор предложений.

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