Как пандемия коронавируса изменила отношение потребителей к доставке продуктов на дом

Но через полтора года после того, как пандемия коронавируса заставила большую часть страны работать из дома, доставка продуктов превратилась в массовый сегмент — и, по мнению отраслевых аналитиков, она продолжит набирать популярность.

«Большинство супермаркетов не относились к доставке так серьезно до пандемии, но спрос на онлайн покупки резко вырос, включительно с их последующей доставкой на дом», — заявил Джеймс Кук, директор по исследованиям в области розничной торговли в Jones Lang LaSalle.

Новая Стратегия для Старого Бизнеса

Пока рестораны и кафе пытались выжить во время локдауна, домашняя кулинария пережила культурный ренессанс. Люди сами пекли хлеб на закваске, консервировали овощи, и готовили новые блюда. Это помогло людям, застрявшим дома, развеять скуку пандемической жизни, а также увеличило долю онлайн доставки в общем объеме продаж продуктов питания более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. Сегодня покупатели в Интернете посещают сайты супермаркетов в 1,5 раза чаще и тратят в два раза больше чем обычные покупатели. Несмотря на то, что люди сейчас снова ходят на шопинг, они продолжают рассчитывать на заказ продуктов онлайн через платформу Turbo.ua, поскольку это экономит их драгоценное время.

Массовый рынок бакалейных товаров — это отрасль с большими объемами и низкой маржой. Сложности онлайн обслуживания клиентов ранее означали значительные расходы, которые, как правило, нес на себе бизнес, чтобы соответствовать требованиям электронной торговли. Учитывая рост рынка за последние 18 месяцев, это больше не является жизнеспособной долгосрочной стратегией для онлайн-магазинов. Потому, на рынке появляется все больше независимых служб доставки продуктов на дом, которые берут все логистические задачи на себя.

Какие Преимущества Предлагают Сервисы Доставки?

Мобильные приложения для заказа товаров на дом стали популярными, потому что они эффективно удовлетворяют потребности людей в продуктах не выходя из дома. Более того, они несут в себе следующие значительные преимущества для клиентов:

1) Удобство и экономия времени

Благодаря мобильным приложениям клиенты могут покупать продукты в любом месте и в любое время. Вместо того чтобы ходить по магазинам самостоятельно, они просто добавляют определенные товары в корзину и оформляют заказ. Им не нужно больше ходить с тяжелыми продуктовыми тележками и стоять в длинной очереди. Все задачи можно легко выполнить всего за несколько кликов в приложениях для покупок.

1) Возможность забронировать дефицитные товары

Покупатели всегда расстраиваются, когда обнаруживают, что все необходимые им товары в магазине распроданы. Это тратит их время и не удовлетворяет их потребности. С помощью сервиса доставки, если товара нет в наличии, онлайн покупатели могут узнать об этом и либо забронировать этот продукт заранее, либо настроить уведомления, когда он появится в наличии. Это помогает сделать шопинг более приятным и прогнозируемым.

2) Специальные предложения и программы лояльности

Лояльность клиентов очень важна для развития и устойчивости бизнеса. Однако не так просто сохранять постоянных клиентов. Часто сервисы доставки предлагают щедрые персональные предложения и участие в программе лояльности. Используя их, клиенты не только экономят на покупках здесь и сейчас, но и раньше всех узнают об акциях и распродажах.

Как часто вы пользуетесь услугами доставки продуктов? Поделитесь вашим опытом с нами в комментариях.