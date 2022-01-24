Роль серых дверей в дизайне интерьера

Серый оттенок может эффектно оттенять другие цвета. Правильное сочетание оттенков может привнести в интерьер нотки роскоши, элегантности и необычного стиля. Такие двери могут вписаться практически в любой интерьер; они актуальны для детских комнат, в которых преобладают яркие оттенки, или же в помещениях, выдержанных в пастельных тонах. Если человек с уверенностью говорит о том, что серый цвет в любом случае выиграет проигрышно, не стоит воспринимать эти слова как аксиому: мы попытаемся разобраться в том, почему серые двери стоят вашего внимания.

Плюсы и особенности применения серых дверей в помещении

Серые тона представляют собой великолепную базу для различных помещений. Если вам удастся качественно использовать его в своей комнате, вам удастся создать уютную и эстетичную атмосферу. Выделяют такие плюсы применения серых дверей в комнате:

Смягчение ярких и пестрых цветов в комнате;

Эффектная комбинация с другими контрастными оттенками. К примеру, использование серого ламината и однотонных дверей поможет вам выбрать вишневые или лазурные оттенки для обойного покрытия или мягких декорирующих элементов;

Визуальное уменьшение помещения. Помимо коррекции слишком крупных комнат, эта особенность может визуально “выровнять” асимметричные стороны помещения.

Двери серого оттенка эффектно комбинируются со всеми стилями и оттенками в помещении.

Преимущества и недостатки использования серых дверей в доме

Двери серого оттенка помогают создать в помещении уютную обстановку и улучшить эстетические параметры комнаты. Серый цвет имеет множество оттенков, и каждый из них можно эффектно комбинировать с другими цветами. Плюсы:

Эффектное сочетание с розовыми, желтыми, синими и зелеными оттенками;

Отсутствие эффекта “перенасыщенности” интерьера благодаря общей характеристики цвета;

Простота подбора мягкой мебели в помещение;

Качественное подчеркивание сильных сторон пространства;

Возможность воплощения смелых дизайн-проектов;

Царапины и пятна не так хорошо заметны на серых покрытиях, как на белых.

В то же время, если вы сделаете неправильный выбор, дверь может не вписаться в общий дизайн интерьера. Чтобы избежать таких неприятностей, следует узнать больше о том, как нужно выбрать дверь.

Какие оттенки серого используются в интерьере?

Серые двери хорошо сочетаются с мягкой мебелью и элементами интерьера, выдержанными в классическом стиле. Гладкие конструкции, качественные элементы декора и прямоугольные вставки подходят для помещений, выдержанных в современном стиле. В наше время используются следующие оттенки серого:

Светлый: привносит атмосферу спокойствия и уюта в помещение; Темный: подчеркивает изысканность и глубину; “Слоновая кость” придает комнате свежесть, чистоту и ощущение прохлады; Коричнево-серый: атмосфера домашнего тепла и элегантности; Бежево-серый: благородная обстановка.

Стены помещения могут содержать в себе орнамент под тон двери, чтобы подчеркнуть гармоничность, уют и изысканность помещения.

Неудачное применение серых дверей в помещении: главные нюансы

Серый оттенок считают универсальным, поскольку он сочетается почти с любым цветом. Дизайнеры рекомендуют осторожно сочетать серые двери со стенами и полом того же оттенка. Кроме того, этот цвет не всегда гармонирует с черной и темно-коричневый меблировкой. Установка таких дверей в маленькой комнате только подчеркивает ее недостающие габариты: с этим нужно быть очень аккуратным.

У межкомнатных дверей серого оттенка есть множество преимуществ. Они вписываются в любое помещение: строгий классицизм, практичный хай-тек и даже воздушный прованс хорошо гармонируют с такими дверями. Главное в этом деле — правильно выбрать оттенок двери, который будет гармонировать с другими элементами интерьера, не перегружать его и не делать слишком блеклым.