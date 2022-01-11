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Токсичные отношения: как их распознать?

11.01.2022 / 11:29
Токсичные отношения: как их распознать?
В отличие от здоровых взаимоотношений, токсичные не несут никакой пользы.

Взаимоотношения, которые не обогащают духовно, не делают счастливым, где оба партнера испытывают эмоциональный дисбаланс, взаимозависимы друг от друга или психологически травмируют, называются токсичные отношения. Они приводят к различным психологическим расстройствам и физическим недугам. Самое опасное в них — это домашнее насилие.

Почему важно вовремя остановить токсичные отношения?

Вместо положительных эмоций и личностного роста «мишень» рискует с течением времени заработать невроз. Находясь в постоянном дискомфорте, у человека начинают появляться такие состояния, как затяжной стресс, усталость, апатия, нарушение сна, повышенная тревожность и чувствительность. Возникают потеря интереса к жизни, панические атаки и, как следствие, затяжная депрессия.

Сценарий довольно опасен тем, что вызывает ряд физических недомоганий, а то и вовсе может довести человека до психиатрической кушетки.

Как распознать токсичные отношения?

Понять качество взаимоотношений не так уж и сложно. Основополагающий критерий — это ваш дискомфорт. Находясь в хроническом стрессе, человек начинает проявлять поведенческие реакции, которые направлены на выживание. Условно их можно разделить на две группы.

Реакция бегства — в основном это бессознательный выбор, направленный на уход от разрешения сложившейся ситуации, лишение ее значимости и попытки обезвредить травмирующие моменты, воздействующие на личность. Реакция борьбы — осознанный выбор, действия активного характера, которые определяют адаптацию человека в сложившихся условиях.

Признаки токсичных взаимоотношений:

  • отсутствие поддержки;
  • токсичное общение, которое сопровождают критики, враждебность, сарказм;
  • зависть;
  • постоянный контроль поведения;
  • обида;
  • игнорирование потребностей другого;
  • неуважение к чувствам своего партнера;
  • постоянный стресс;
  • негативное финансовое поведение.

В зависимых отношения партнеры выступают в ролях агрессора, жертвы или спасителя. В здоровых взаимоотношениях, наоборот, оба должны стоять на обеих ногах — привязанности и независимости. Важно ощущать себя и не раствориться в партнере. Любящий человек способен уважать все ваши действия, несмотря на то, согласен ли он с ними или нет.

Научитесь отказывать, если вас не устраивает сложившаяся ситуация, отстаивайте свои личные границы и убеждения. Каждый человек способен на проявление гнева, обиды, раздражения, ярости, поэтому важно уметь правильно донести свою позицию и точку зрения до партнера. Ссоры приведут лишь к разладу в отношениях. Важно уметь принимать мнение другого, его негатив и эмоции, вырабатывая в себе чувство эмпатии.

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