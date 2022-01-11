Токсичные отношения: как их распознать?

Взаимоотношения, которые не обогащают духовно, не делают счастливым, где оба партнера испытывают эмоциональный дисбаланс, взаимозависимы друг от друга или психологически травмируют, называются токсичные отношения. Они приводят к различным психологическим расстройствам и физическим недугам. Самое опасное в них — это домашнее насилие.

Почему важно вовремя остановить токсичные отношения?

Вместо положительных эмоций и личностного роста «мишень» рискует с течением времени заработать невроз. Находясь в постоянном дискомфорте, у человека начинают появляться такие состояния, как затяжной стресс, усталость, апатия, нарушение сна, повышенная тревожность и чувствительность. Возникают потеря интереса к жизни, панические атаки и, как следствие, затяжная депрессия.

Сценарий довольно опасен тем, что вызывает ряд физических недомоганий, а то и вовсе может довести человека до психиатрической кушетки.

Как распознать токсичные отношения?

Понять качество взаимоотношений не так уж и сложно. Основополагающий критерий — это ваш дискомфорт. Находясь в хроническом стрессе, человек начинает проявлять поведенческие реакции, которые направлены на выживание. Условно их можно разделить на две группы.

Реакция бегства — в основном это бессознательный выбор, направленный на уход от разрешения сложившейся ситуации, лишение ее значимости и попытки обезвредить травмирующие моменты, воздействующие на личность. Реакция борьбы — осознанный выбор, действия активного характера, которые определяют адаптацию человека в сложившихся условиях.

Признаки токсичных взаимоотношений:

отсутствие поддержки;

токсичное общение, которое сопровождают критики, враждебность, сарказм;

зависть;

постоянный контроль поведения;

обида;

игнорирование потребностей другого;

неуважение к чувствам своего партнера;

постоянный стресс;

негативное финансовое поведение.

В зависимых отношения партнеры выступают в ролях агрессора, жертвы или спасителя. В здоровых взаимоотношениях, наоборот, оба должны стоять на обеих ногах — привязанности и независимости. Важно ощущать себя и не раствориться в партнере. Любящий человек способен уважать все ваши действия, несмотря на то, согласен ли он с ними или нет.

Научитесь отказывать, если вас не устраивает сложившаяся ситуация, отстаивайте свои личные границы и убеждения. Каждый человек способен на проявление гнева, обиды, раздражения, ярости, поэтому важно уметь правильно донести свою позицию и точку зрения до партнера. Ссоры приведут лишь к разладу в отношениях. Важно уметь принимать мнение другого, его негатив и эмоции, вырабатывая в себе чувство эмпатии.