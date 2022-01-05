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Триммеры для бороды Braun: как легко создать эффектный образ

05.01.2022 / 14:54
Триммеры для бороды Braun: как легко создать эффектный образ
Борода является бесспорным украшением мужчины. Но только в том случае, если имеет аккуратный и ухоженный вид.

Быстро и легко привести мужественную растительность на лице в порядок можно и самостоятельно, без регулярного посещения барбершопа. Все, что для этого необходимо — это компактный и функциональный триммер. Большой ассортимент триммеров для бороды Braun представлен в интернет-магазине Браун-Шоп. Посетив его прямо сейчас, можно сделать выгодную покупку.

Почему стоит выбирать триммер для бороды Braun

Продукция для бритья и ухода за растительностью на лице представлена в ассортименте многих производителей, однако не все приборы одинаково эффективны и надежны. Отлично во всех отношениях себя зарекомендовал триммер для бороды Braun, за счет многочисленных преимуществ:

  • оптимальное сочетание высокого качества и приемлемой цены;
  • комфортная и тихая работа;
  • абсолютно безопасная стрижка, отсутствие риска порезов или болезненного выдергивания волосков;
  • водостойкий корпус, исключающий коррозию деталей устройства и обеспечивающий простоту ухода за ним;
  • возможность использования в дорожных условиях, благодаря мощной и производительной батарее;
  • удобный контроль за уровнем заряда за счет светодиодного аккумулятора;
  • адаптация к любому напряжению от 100 до 240 вольт, что позволяет использовать прибор во всех странах мира.

Триммер для бороды Braun очень легко использовать в качестве стайлера, благодаря наличию гребней разной длины, а также круговой шкалы настроек. Эти особенности позволяют выполнять эффектную стрижку бороды, бакенбардов и усов на длину от половины миллиметра до двух сантиметров.

Как правильно пользоваться триммером для бороды Braun

Триммер для бороды Braun является оптимальным устройством для подстригания хаотично отросшей и непослушной растительности на лице. Использовать его очень просто и удобно, следуя рекомендациям стилистов.

В первую очередь, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:

  1. Смазать головку триммера специальным маслом и равномерно распределить его по лезвиям.
  2. Проверить работоспособность устройства, включив его на 25 секунд.
  3. Выбрать подходящую насадку, в зависимости от желаемой цели. Окантовка выполняется без насадок. Для подравнивания длинной щетины потребуется гребень от 1 до 10 миллиметров.
  4. Определиться с длиной бороды.
  5. Обработать наиболее длинные волосы, плавно переходя к коротким в области подбородка
  6. Сменить насадку на более короткую и обработать область шеи.
  7. Сформировать контуры с помощью нулевой насадки.

После каждого использования триммера для бороды Braun за ним нужно ухаживать — промывать насадки под проточной водой, очищать устройство от застрявших волосков. При необходимости смазывать режущие элементы маслом.

Купить понравившуюся модель триммера для бороды Braun можно в интернет-магазине Braun-Shop. Цены становятся максимально выгодными в рамках специальных акций. При заказе товара на сумму более 1500 гривен доставка по Киеву и Украине осуществляется бесплатно.

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