Триммеры для бороды Braun: как легко создать эффектный образ

Быстро и легко привести мужественную растительность на лице в порядок можно и самостоятельно, без регулярного посещения барбершопа. Все, что для этого необходимо — это компактный и функциональный триммер. Большой ассортимент триммеров для бороды Braun представлен в интернет-магазине Браун-Шоп. Посетив его прямо сейчас, можно сделать выгодную покупку.

Почему стоит выбирать триммер для бороды Braun

Продукция для бритья и ухода за растительностью на лице представлена в ассортименте многих производителей, однако не все приборы одинаково эффективны и надежны. Отлично во всех отношениях себя зарекомендовал триммер для бороды Braun, за счет многочисленных преимуществ:

оптимальное сочетание высокого качества и приемлемой цены;

комфортная и тихая работа;

абсолютно безопасная стрижка, отсутствие риска порезов или болезненного выдергивания волосков;

водостойкий корпус, исключающий коррозию деталей устройства и обеспечивающий простоту ухода за ним;

возможность использования в дорожных условиях, благодаря мощной и производительной батарее;

удобный контроль за уровнем заряда за счет светодиодного аккумулятора;

адаптация к любому напряжению от 100 до 240 вольт, что позволяет использовать прибор во всех странах мира.

Триммер для бороды Braun очень легко использовать в качестве стайлера, благодаря наличию гребней разной длины, а также круговой шкалы настроек. Эти особенности позволяют выполнять эффектную стрижку бороды, бакенбардов и усов на длину от половины миллиметра до двух сантиметров.

Как правильно пользоваться триммером для бороды Braun

Триммер для бороды Braun является оптимальным устройством для подстригания хаотично отросшей и непослушной растительности на лице. Использовать его очень просто и удобно, следуя рекомендациям стилистов.

В первую очередь, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:

Смазать головку триммера специальным маслом и равномерно распределить его по лезвиям. Проверить работоспособность устройства, включив его на 25 секунд. Выбрать подходящую насадку, в зависимости от желаемой цели. Окантовка выполняется без насадок. Для подравнивания длинной щетины потребуется гребень от 1 до 10 миллиметров. Определиться с длиной бороды. Обработать наиболее длинные волосы, плавно переходя к коротким в области подбородка Сменить насадку на более короткую и обработать область шеи. Сформировать контуры с помощью нулевой насадки.

После каждого использования триммера для бороды Braun за ним нужно ухаживать — промывать насадки под проточной водой, очищать устройство от застрявших волосков. При необходимости смазывать режущие элементы маслом.

Купить понравившуюся модель триммера для бороды Braun можно в интернет-магазине Braun-Shop. Цены становятся максимально выгодными в рамках специальных акций. При заказе товара на сумму более 1500 гривен доставка по Киеву и Украине осуществляется бесплатно.