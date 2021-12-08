4 преимущества продвижения сайта по позициям

Продвижение веб-сайтов по позициям – один и самых популярных методов раскрутки. Основной целью мероприятия является выведение в топ для повышения популярности проекта, привлечения трафика. Популярность метода обусловлена рядом преимуществ, которые выгодно отличают его от других стратегий.

Кому подойдет данный способ раскрутки

Хотя продвижение по позициям считается универсальным методом, есть категории сайтов, для которых его применение наиболее целесообразно. К ним относятся в основном коммерческие ресурсы, для которых важны посещаемость и конверсия. Так, seo продвижение сайтов по позициям сработает для:

· интернет-магазинов маленького или среднего формата;

· веб-ресурсов, предлагающих какие-либо услуги;

· витрин;

· монобрендов.

Прибегнуть к этому способу раскрутки стоит и тем, кто продвигает сервис по горячим тематикам. Например, есть смысл заказать услугу сайтам, предлагающим вызов эвакуатора, доставку воды или комплексных обедов, такси и пр.

Для всех перечисленных ресурсов в приоритете не трафик, а показатель конверсии, поскольку свое развитие они получают только за счет активных продаж.

4 ключевых преимущества метода

По сравнению с другими способами, продвижение по позициям характеризуется рядом достоинств. Рассмотрим основные:

· выгода. Оплачиваются услуги по продвижению за конкретные результаты;

· эффективность. При продвижении по позициям привлекается высококонверсионный трафик, то есть, наблюдается рост продаж и количества заказов;

· простота. Для оценки действенности раскрутки применяются понятные метрики (повышение позиции в рейтинге выдачи);

· быстрая окупаемость. Чем выше позиция ресурса, тем лучше посещаемость и показатели конверсии.

Кроме того, продвижение в топ способствует укреплению доверия к бренду (компании) среди целевой аудитории. Это условие тоже относится к ключевым факторам, которые способствуют росту прибыли.

Основные инструменты раскрутки

Хотя продвижение сайта по позициям – это довольно простой и понятный процесс, для достижения нужного результата требуется провести комплекс операций по оптимизации. Он включает следующие работы:

1. SEO-аудит. Это предварительный этап, на котором определяются ошибки в работе ресурса, оценивается его состояние, конкурентная ниша;

2. Техническая оптимизация сайта. После выявления ошибок проводятся работы по их исправлению. Эта мера позволяет устранить факторы, которые мешают индексации, негативным образом влияют на ранжирование (битые ссылки, низкая скорость загрузки и пр.).

3. Подбор семантики. На этом этапе подбираются ключи, по которым будет продвигаться сайт. Для успешного выполнения работ семантику необходимо расширить, чтобы охватить максимальное количество релевантных запросов.

4. Наполнение контентом. Для успешной раскрутки, сайт нужно наполнить оптимизированными текстами, написанными с применением ключевых слов. Важно, чтобы контент был информативным и уникальным.

Кроме перечисленных операций, также уделяется внимание адаптивности. Сегодня все больше запросов поступает с мобильных устройств, поэтому для развития онлайнового бизнеса важно сделать сайт удобным не только для входа с ноутбука или ПК, но и со смартфонов или планшетов. Не стоит также забывать, что успех раскрутки напрямую зависит от правильности выполненных работ. Поэтому доверять этот процесс нужно профессионалам.