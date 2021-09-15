Новогодние композиции - подарки близким!

Новогодние композиции от “Аннетфловерс” https://www.annetflowers.com.ua/prazdnik/novogodnie-kompozicii-i-bukety/ - эффектное творение наших флористов, которое украсит каждый дом. Если вы не устанавливаете елку, тематический декор подойдет для создания атмосферы чуда и волшебства. Цветочный салон “Аннетфловерс” предлагает купить готовые изысканные композиции. Наиболее интересные варианты новогоднего декора рассмотрим далее.

Новогодние букеты - какие бывают?

Традиционные новогодние цвета: красный, синий, зеленый, золотой, серебристый, белый.если предпочитаете классический декор, берите во внимание эти цвета. Если же душа жаждет экспериментов, выбирайте цветовую гамму, которая сочетается с вашим интерьером. Яркие аксессуары, блестки, перламутр, лампочки дополнят композиции любой цветовой гаммы и стиля.

Какие бывают букеты:

классические новогодние с хвоей;

композиции со свечами;

венки;

этажерка;

декор в чашах;

новогодние коробки;

нестандартные композиции.

Классический зимний букет - с ароматными веточками хвои. Композицию выполняют в зелено-красной цветовой гамме, часто присутствует синий декор. Также используют обычные цветы, которые далеки от новогодней тематики. Однако ягоды, сухофрукты, игрушки, шишки помогают создать нужное настроение и атмосферу.

Дополняют букет мандаринами, конфетами, шампанским. Новогодние игрушки, цитрусовые, желуди, свечи, мох, атласные ленты, крафтовая бумага также хорошо сочетается с новогодними композициями.

Новогодняя этажерка подойдет для изысканной подачи сладостей или организаций емкости со специями.

Композиции в чашах выглядят эффектно, а для создания нужно всего лишь наполнить емкость необходимым декором.

Новогодние коробки - универсальный вариант. Украсить можно лентами, шишками, хвоей, другим декором. Смотрится оригинально в любом интерьере.

Нестандартные модели подойдут для тех, кто не терпит однообразия.

Новогодние композиции со свечами

Новогодние композиции со свечами выглядят изысканно и эффектно. Дополняют праздничную атмосферу и домашний интерьер. Формат свечей выбирайте любой, даже изделия на батарейках. Второй вариант подойдет, если боитесь открытого огня.

Украсить наборы со свечами можно хвойными венками, новогодними игрушками, атласными лентами, золотом или серебром. Универсальный вариант подарка подойдет каждому. Композиция будет хорошо смотреться на новогоднем праздничном столе.

Шампанское, фрукты, шоколад, орешки - удачное дополнение к подарку.

Новогодние венки - как выбрать?

Нарядные новогодние венки - привычный атрибут рождественского декора. Популярность презента вполне объяснима: он изысканный, универсальный. Дарить можно кому угодно и устанавливать на любое место: на улице, в помещении, на окне, на туалетном столике и т.д. Варианты расположения неограничены.

Как выбрать новогодний венок? Если получатель любит смелые эксперименты, подойдет экстравагантная композиция, дополненная яркими игрушками. Ценителям стиля минимализм подойдут более строгие модели без излишеств и пестрых лент.

Интернет-магазин “Аннетфловерс” предлагает заказать новогодний декор для родных и близких с доставкой по Киеву и Украине. Отправка подарков осуществляется на специальном транспорте, оборудованном системой кондиционирования для комфортной и безопасной транспортировки. Создаем композиции по индивидуальному заказу.