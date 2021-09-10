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Лучшие варианты роутеров для большой квартиры

11.09.2021 / 08:58
Лучшие варианты роутеров для большой квартиры
Как выбрать роутер для дома и на что следует обратить внимание при покупке обновки.

Трудно представить современную квартиру, в которой нет беспроводного интернета – в нем нуждаются владельцы ноутбуков и планшетов, смартфонов, роботов-пылесосов, смарт-телевизоров и другой бытовой техники.

Маршрутизатор для нетребовательного покупателя

Для владельцев квартир-студий, где минимум стен и перегородок, целесообразно выбрать бюджетную модель и купить роутер по ссылке https://eldorado.ua/lan/c1039104/. Здесь вы найдете недорогие маршрутизаторы с поддержкой скоростного соединения, настройкой безопасного подключения и проводного сопряжения устройств наряду с беспроводным.

Поскольку сигнал беспроводной сети распределяется равномерно, необходимости в большом количестве антенн нет, зато уместна работа роутера на частоте 2,4 ГГц. Хоть она и предоставляет доступ к Сети на более низкой скорости, ее радиус действия несколько больше, чем у 5 ГГц.

Если у вас многокомнатная квартира, акцентируйте на количестве и мощности антенн: сквозь стены сигнал проникает хуже и вы рискуете оставить без подключения удаленные от маршрутизатора девайсы.

Оптимальное решение для продвинутого пользователя

Выбирайте прогрессивную модель, если в первую очередь цените конфиденциальность работы в интернете. Сегодня Xiaomi роутер пользуется особой популярностью у владельцев современных устройств. Среди конкурентов его выделяют:

  • продуманная система защиты данных. Безопасная работа в сети – это гарантия конфиденциальности для каждого пользователя и отсутствие риска взлома маршрутизатора;
  • простая настройка оборудования. Подготовьте обновку к работе при первом подключении всего за несколько минут;
  • сдержанное стильное оформление корпуса. Выбирайте черный или белый аксессуар под интерьер комнаты.

Как и другие продукты Xiaomi, Wi-Fi-роутеры приятно удивляют своей доступностью.

Важные моменты для удачной покупки

Многие маршрутизаторы получают практичные дополнительные опции, которые упрощают подключение к Сети и делают работу с устройством комфортнее. Например, продукты от Huawei предоставляют доступ к интернету простым прикосновением смартфона этого же бренда к роутеру.

Некоторые модели позволяют регулировать пропускную способность для каждого подключенного девайса. Так вы сможете установить минимальную скорость для таких нетребовательных устройств, как робот-пылесос или умная бытовая техника, обеспечив максимальный комфорт при работе с компьютером, игровой консолью или планшетом.

Еще одной фишкой актуальных представителей сетевого оборудования стала опция удаленного управления роутером. Для этого нужно всего лишь установить приложение на смартфон и авторизоваться в нем по инструкции к маршрутизатору.

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