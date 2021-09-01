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ТОПовые мужские часы Orient

01.09.2021 / 16:18
ТОПовые мужские часы Orient
Далеко не все известные часовые марки зародились на территории Швейцарии. Япония подарила этому миру не меньше качественных, красивых, удобных аксессуаров – одним из ярчайших примеров является Orient.

Это та фирма, благодаря которой у каждого появилась возможность купить надежную механику по самым демократичным ценам.

Берет свое начало компания в далеком 1901 году, когда Сёгоро Ёсида открыл свой первый магазин – в 1920 был построен завод настольных часов, а в 30 наручных. Даже не смотря на экономический кризис, и закрытие части линий предприятия в 49, бренд продолжил свое существование и развился до того уровня, который мы видим. Именно руке его мастеров принадлежит модель Fineness, которая имела толщину 3.9 миллиметров, за что в 1967 получила звание самой тонкой.

Поговорим о внешнем виде

Сейчас без проблем можно приобрести мужские часы Ориент на Watch4You, а выбирать есть из чего. Производитель предлагает 17 коллекций разного формата, среди которых есть товары по цене от 1900 до 51 тысячи гривен – это, в том числе, и знаменитая доступная серия 3 Stars Steal. Женские модели у компании также существуют, но их примерно вполовину меньше.

При оформлении, дизайнеры активно используют для корпуса такие цвета, как:

  • Металлик;
  • Желтое золото;
  • Черный;
  • Розовое золото.

Обычно дополняется все это циферблатами в белом, серебристом и черном. Браслеты выполняются в том же цвете, что и основная часть, а вот при создании ремешков нередко применяется коричневый. Первые производят из стали с покрытием, керамики и титана, а вторые из кожи, ткани, сатина или каучука.

В случае с формой, производитель отдает предпочтение кругу. Также в серии есть немного квадратных и прямоугольных – овальные часы здесь как экспериментальные модели, так что их всего пара на весь ряд продукции.

Что скрывается внутри

В Ориент выбирают кварц, а также механику с автоподзаводом. Есть в линейке товаров и решения с комбинированным подходом из этих двух вариантов – все аксессуары оснащаются начинкой собственного производства. На 99% это часы со стрелочной индикацией, среди которых найдется несколько моделей дополненных еще и электронной.

Защитой для “сердца” хронометра становятся корпуса из стали или титана. Нередко стальное основание оснащают PVD покрытием, за счет которого удается повысить износостойкость поверхности – на ней реже будут оставаться царапины, что очень критично для цветных моделей. А вот сам циферблат и стрелки сверху закрыты, чаще всего, минеральным стеклом, дающим достаточно высокую сопротивляемость ударам и царапинам. В самых дорогих экземплярах применяют сапфировое, с повышенным уровнем защиты.

Среди стандартных популярных функций можно отметить секундную стрелку, индикатор запаса хода, будильник, хронограф. Помимо этого, встречаются тахиметр, вечный календарь, отображение фаз луны; некоторые хронометры дополнительно оснащены вращающимся безелем или солнечной батареей. Большая часть часов ориентирована на возможность купаться в душе или ванной, не снимая аксессуар, но есть также, решения для любительского и профессионального дайвинга на большой глубине.

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