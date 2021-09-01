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Тендеры на Prozorro: прозрачный механизм закупок

01.09.2021 / 16:14
Тендеры на Prozorro: прозрачный механизм закупок
Государство – это крупнейший покупатель и заказчик, поэтому бизнесу выгодно заключать с ним контракты. Для взаимодействия двух сторон создана электронная система закупок Prozorro.

Электронная система «Прозоро» создана для проведения тендеров между бизнесом и государством Украины. Публичность делает закупки прозрачными, понятными и простыми для всех сторон. К тому же сам принцип проведения тендеров вызывает доверие. Свои плюсы от электронных закупок получает каждая сторона:

  • бизнес – находит выгодных клиентов, в том числе предлагающих крупные контракты;
  • государственные предприятия – находят лучших продавцов и исполнителей.

Закон обязывает большинство госпредприятий покупать услуги и товары именно путем тендера через систему Prozorro на специальных площадках. Все должно быть открыто.

Виды закупок

Есть несколько основных категорий:

  • товары – любая продукция, в которой нуждается госпредприятие, например, это могут быть канцтовары для школы, медицинское оборудование для поликлиники или больницы и т.д.;
  • услуги – широкий спектр задач, например, доставка продукции;
  • работы – разные виды задач, например, уборка территории предприятия или ремонт сооружений.

На официальной площадке Prozorro https://zakupki.com.ua/ можно смотреть и сортировать тендеры по разным категориям – строительство, энергетика, канцтовары, транспорт, питание, сельское хозяйство и др.

Площадка занимается аналитикой тендеров и торгами. Здесь же можно получить доступ к Prozorro Market – электронному каталогу для быстрой продажи и покупки товаров (без долгих ожиданий).

Как отправить свое предложение на тендер

Принцип достаточно прост – сначала нужно пройти регистрацию (перейдя по указанной выше ссылке), после чего приступить к отслеживанию тендеров, которые вас интересуют.

Для удобства участников информация сортируется по направлениям, например, если интересуют тендеры в сегменте «энергетики», нужно перейти в данный раздел и ознакомиться с актуальными конкурсами, условия и другой информацией, после чего подавать заявку.

Подробнее об участии в аукционах и проведении торгов читайте на сайте площадки, здесь дается полное и пошаговое объяснение (если никогда не участвовали в тендерах, информация поможет разобраться).

Возможности площадки Zakupki.ua

  • Поиск тендеров по разным критериям.
  • Принятие участие в тендерах.
  • Получение подробной информации о заказчике.
  • Консультации с юристами площадки.

Здесь можно получать разную информацию, система предлагает очень полезный функционал для пользователей, например, дает прогнозы по ценам, анализируя прошлые торги.

В чем преимущества публичных закупок

Плюсов много, в первую очередь это прозрачность проведения торгов – все как на ладони, информация открыта и доступна всем участникам. По каждому предложению дается полное описание – суть заказа, условия, требования и т.д. К плюсам можно отнести экономию времени для всех сторон, в том числе за счет проведения электронного документооборота. Участвовать в торгах с такой системой удобно.

прозоро
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