Что подарить любимому на 14 октября?

Именно поэтому, каждый мужчина достоин в этот день получить от своей второй половинки только самый лучший и интересный подарок. Специально для вас мы сделали небольшую подборку таких презентов, среди которых вы наверняка найдете то, что действительно вас заинтересует.

Домашняя пивоварня

Если вы ищите подарки ко дню защитника Украины, которые бы точно привели вашего мужчину в восторг, то вспомните о его увлечениях и вкусовых пристрастиях. И если он любитель популярного хмельного напитка, то почему бы не вручить ему свою собственную домашнюю пивоварню? Благодаря такому презенту, он сможет самостоятельно варить свое фирменное пиво и, возможно, именно это станет его новым интересным хобби. Поверьте, он будет рад похвастаться своими навыками перед приятелями, особенно когда они будут собираться на совместные просмотры футбольных матчей или просто на дружеские посиделки.

Рюкзак

Это весьма практичный подарок, который точно понравится вашему мужчине. Причем вариантов таких рюкзаков достаточно много: он может быть спортивный, походный, повседневный, для ноутбука и так далее. Для какой бы цели вы его не покупали, выбирайте аксессуар из действительно качественных и желательно натуральных материалов, а также позаботьтесь о сохранности всех личных вещей вашего любимого. Именно для этого и есть рюкзаки со специальными скрытыми карманами, в которых он и сможет хранить все самое ценное.

Портативный гриль

Если ваш парень любит отправляться на пикники, рыбалку, в походы или у вас есть своя дача, то отличным решением будет подарить ему на 14 октября портативный гриль. Весит он не слишком много и его легко можно носить в специальной сумке, он также быстро собирается и очень прост в эксплуатации. Поверьте, он будет рад иметь в своем распоряжении подобный девайс и скорее всего именно вы попробуете вкусные блюда на гриле в его исполнении самой первой.

Беспроводные наушники

Такой знак внимания уместно дарить каждому мужчине, который так или иначе слушает музыку, даже если он и не является заядлым меломаном. Ведь этот девайс из-за отсутствия проводов очень удобен и функционален, и с ним ваш парень может отправляться на пробежку, заниматься в спортзале, путешествовать, ходить на работу, да и просто слушать музыку дома. Причем качество звука у этих гаджетов очень высокое, так что он будет получать еще и эстетическое удовольствие.

Сертификат

Если ни один из названных вариантов вам не подошел и вы не можете придумать ничего оригинального, то есть верное решение! Вам необходимо приобрести подарочный сертификат от Onecard, благодаря которому ваш любимый сможет выбрать себе тот подарок, который ему необходим и тот, о котором он уже давно мечтал. Причем он сможет выбрать не только сам презент, но и место, в котором он его приобретет, что значительно расширяет его возможности. Можете даже не сомневаться, он будет рад получить подобную карту и по итогу останется очень доволен вашим подарком.

Дарите своему защитнику только самое лучшее и тогда он будет по настоящему счастлив рядом с вами!