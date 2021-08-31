Способы самостоятельного ремонта пульта

Принцип работы любого ПДУ состоит в передаче команд посредством импульсов на управляющий модуль через приемопередатчик. Конструктивно ПДУ - простое устройство, но требующее правильного обслуживания.

В случае неисправности может возникнуть необходимость замены пульта. Универсальные девайсы пришли на смену оригинальным устройствам и могут стать отличной альтернативой фирменным девайсам. Это более доступный, но не менее функциональный вариант. Перейдя по ссылке https://pulti.ua/kondicionery/, вы можете купить пульт для кондиционера с возможностью быстрой доставки в любой город Украины. Консультант магазина поможет подобрать ПДУ, соответствующий вашей климатической системе.

Самостоятельная очистка ПДУ

Именно загрязнение устройства является одной из самых распространенных проблем, почему ПДУ отказывается выполнять возложенные на него функции. Причем это касается всех без исключения девайсов, даже фирменных и самых дорогих. Если герметизация корпуса нарушена, внутрь начнет попадать пыль и влага.

Для удаления загрязнений с корпуса можно использовать влажные салфетки на спирте. Жидкость в таких случаях не используется, поскольку есть вероятность попадания влаги внутрь. Это полностью выведет ПДУ из строя. Влажные салфетки обычно настаиваются на спирте, за счет чего они быстро удаляют следы загрязнений.

Как почистить пульт внутри

Руководство по самостоятельному удалению грязи изнутри корпуса:

Разборка устройства. Элементы питания извлекаются, после чего откручиваются болты, которые фиксируют половинки корпуса. В зависимости от модели вместо болтиков могут предусматриваться защелки. Элементы крепления пластиковые, поэтому действуйте аккуратно, чтобы не повредить их. Выполняется очистка клавиш. В первую очередь демонтируется резиновая контактная панель с платы. Для удаления следов загрязнений потребуется раствор с мыльной водой, в качестве альтернативы можно использовать моющее средство для посуды. Спирт и агрессивные составы использовать не следует, поскольку это может стать причиной разъедания контактной накладки. После очистки подождите несколько минут, пока кнопки полностью не высохнут. Удаляются следы грязи с платы. Действуйте аккуратно, используя спирт и ватные палочки. В первую очередь удалите грязь со светодиода. Производится очистка контактов. Батарейки в отсеке прижимаются пружинами, которые должны быть целыми и не изношенными. Если на элементах питания видны следы ржавчины, воспользуйтесь мелкозернистой наждачной бумагой для их удаления. Действуйте осторожно, чтобы не повредить контактный слой. Затем крепления обрабатываются спиртом.

Если ПДУ долгое время не использовался, а элементы питания были разряжены, они могли дать течь. В результате утечки электролит попадает на микросхему, полностью выводя ее из строя. Чтобы восстановить работоспособность девайса, удалите следы жидкости с платы. Для этого можно использовать раствор с уксусом или лимонной кислотой.

Процедура очистки может иметь отличия, в зависимости от аккумуляторов:

Если произошла утечка никель-кадмиевой батарейки, для удаления следов электролита используйте пищевую соду. Такие КБ заполняются кислотой, которая может даже прожигать металл. Следы электролита необходимо засыпать содой, что приведет к химической реакции. Смесь удаляется сухой салфеткой, после чего пульт обрабатывается спиртом. Если ПДУ оснащен литий-ионными батарейками, удалить следы электролита можно обычной водой. Учтите, что кислота в таких АКБ опасна, поэтому элемент питания может взорваться при неаккуратном обращении.

Для предотвращения утечки электролита не используйте батарейки разных типов. Если вы не планируете какое-то время пользоваться пультом, извлеките из него элементы питания.