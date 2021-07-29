Войти | Зарегистрироваться
11:15

четверг,
29 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Кто такой Джон Гальяно?

29.07.2021 / 10:55
Кто такой Джон Гальяно?
Джона Гальяно называют гением моды и маэстро провокаций.

Виртуозный дизайнер, успевший побывать главой нескольких элитных брендов, вызывает восхищение у одних и непонимание у других, но остаться равнодушным к нему самому и к его романтично-эпатажному стилю невозможно.

Семья

Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен — так звучит полное имя гениального модельера-бунтаря, появился на свет в 1960 году. Харизматичная внешность и  зажигательный темперамент дизайнера вполне логичны: будущий корифей моды родился в интернациональной семье. Его отец, Джон Джозеф Гальяно — британец с итальянскими корнями, работал обычным сантехником, а мама Анита Гильен, потомственная испанка, занималась детьми и домашним хозяйством. 

Когда мальчику исполнилось 6 лет, семья Гальяно перебралась из Гибралтара в столицу Великобритании. Несмотря на скромный семейный бюджет, Анита Гальян, большая поклонница фламенко, любила наряжаться сама и с удовольствием наряжала юного Антонио. Благодаря увлечениям матери у Антонио появился интерес к дизайну и тяга ко всему яркому, экстравагантному, необычному.  

Учеба

В 20 лет Гальяно, уже имевший к тому времени начальное католическое образование, поступил в элитную лондонскую школу искусства и дизайна имени Святого Мартина. Талантливый студент совмещал учебу с работой костюмера в Национальном театре. Создание нарядов для исторических спектаклей наложило свой отпечаток на стиль юного дарования: неслучайно в коллекциях Гальяно так много театрального и гротескного. 

Начало карьеры

Выпускная работа начинающего модельера стала сенсацией: показ коллекции «Les Incroyables» («Невероятные», франц.), посвященной французской революции, стал триумфом. Экстравагантные наряды никому не известного дизайнера сразу выкупили и выставили в бутике. Владелица магазина «Browns», восхищенная идеями Гальяно, обеспечила ему финансовую поддержку, благодаря чему будущий король мировой моды смог основать собственный бренд. В 1987 начинающий кутюрье открыл в Лондоне свой магазин на Kings Road, рядом с бутиками именитых брендов. Первой звездной поклонницей экстравагантного кутюрье стала Дайана Росс.

Признание

В 1988 году Гальяно назвали лучшим модельером — почетное звание ему обеспечила нашумевшая коллекция «Blanche Dubois» («Бланш Дюбуа»). Позже дизайнера удостаивали такой чести еще трижды. В 2001 году эксцентричного короля моды наградили орденом Британской империи, а в 2009 — французским орденом Почетного легиона, которого, он впрочем, со временем лишится. 

Сотрудничество с модными брендами

После выхода в свет триумфальных авторских коллекций перед Гальяно открыли свои двери сразу несколько модных домов. В 1987 году дизайнер работает с Balenciaga, а в 1995 году он стал ведущим дизайнером Givenchy. Полностью раскрыть свой потенциал он смог чуть позже — в культовом Christian Dior. К концу 90-х легендарный французский бренд утратил свои прежние позиции и был интересен разве что немолодым буржуа. 

Будучи смелым экспериментатором и романтиком, Гальяно сумел полностью изменить вектор развития теряющего популярность модного дома. По оценкам экспертов, за 15 лет сотрудничества с модельером бренд Dior смог увеличить число магазинов и объемы продаж в 4 раза. Наряды от Dior, созданные Гальяно, заинтересовали Николь Кидман и Уму Турман, Кейт Мосс, Сару Джессику Паркер, Шарлиз Терон и других знаменитостей.

Выход Гальяно

Интерес публики вызывают не только показы одежды (а модельер ежегодно выпускает по 12 новых коллекций), но и выход самого автора. В это трудно поверить, но в начале карьеры Гальяно появлялся на подиуме в аккуратном костюме или обычной футболке. Все изменилось с Dior: став креативным директором именитого модного дома, кутюрье сам превратился в бренд, каждый раз поражая зрителей новыми неординарными образами.

Скандал и забвение

В 2011 году в жизни Джона Гальяно наступила черная полоса. Из-за нетолерантных публичных высказываний в одном из парижских кафе, легендарный дизайнер навлек на себя всеобщее осуждение и лишился работы в Christian Dior. Мир высокой моды на несколько лет вычеркнул известного британского кутюрье, которому пришлось столкнуться не только с публичным порицанием, но и с безденежьем. Его карьера начала налаживаться только в 2013 году, когда американский модельер Оскар де ла Рента пригласил Гальяно, извинившегося за скандальные высказывания, на временную работу. 

В 2015 году эпатажный британец открыл новую страницу своей жизни. Вернуться на модный олимп ему помог авангардный французский модный дом Maison Martin Margiela. Маэстро вновь получил должность креативного директора и выпустил несколько выразительных коллекций со сложным кроем. 

Бренд John Galliano

Параллельно с работой в Christian Dior Гальяно развивал свой бренд John Galliano. В 1999 году, когда появилась финансовая возможность, дизайнер создал собственный Дом моды в Нью-Йорке. Среди известных именных коллекций, появившихся благодаря гению кутюрье и участию меценатов, — «Афганистан отвергает западные идеалы», «Абсурдные игры», «Падшие ангелы», «Забытая невинность». После скандала 2011 года работа над собственным брендом модельера остановилась. Права на торговую марку и модный дом «John Galliano» принадлежат транснациональной группе LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июля
28 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.