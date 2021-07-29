Кто такой Джон Гальяно?

Виртуозный дизайнер, успевший побывать главой нескольких элитных брендов, вызывает восхищение у одних и непонимание у других, но остаться равнодушным к нему самому и к его романтично-эпатажному стилю невозможно.

Семья

Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен — так звучит полное имя гениального модельера-бунтаря, появился на свет в 1960 году. Харизматичная внешность и зажигательный темперамент дизайнера вполне логичны: будущий корифей моды родился в интернациональной семье. Его отец, Джон Джозеф Гальяно — британец с итальянскими корнями, работал обычным сантехником, а мама Анита Гильен, потомственная испанка, занималась детьми и домашним хозяйством.

Когда мальчику исполнилось 6 лет, семья Гальяно перебралась из Гибралтара в столицу Великобритании. Несмотря на скромный семейный бюджет, Анита Гальян, большая поклонница фламенко, любила наряжаться сама и с удовольствием наряжала юного Антонио. Благодаря увлечениям матери у Антонио появился интерес к дизайну и тяга ко всему яркому, экстравагантному, необычному.

Учеба

В 20 лет Гальяно, уже имевший к тому времени начальное католическое образование, поступил в элитную лондонскую школу искусства и дизайна имени Святого Мартина. Талантливый студент совмещал учебу с работой костюмера в Национальном театре. Создание нарядов для исторических спектаклей наложило свой отпечаток на стиль юного дарования: неслучайно в коллекциях Гальяно так много театрального и гротескного.

Начало карьеры

Выпускная работа начинающего модельера стала сенсацией: показ коллекции «Les Incroyables» («Невероятные», франц.), посвященной французской революции, стал триумфом. Экстравагантные наряды никому не известного дизайнера сразу выкупили и выставили в бутике. Владелица магазина «Browns», восхищенная идеями Гальяно, обеспечила ему финансовую поддержку, благодаря чему будущий король мировой моды смог основать собственный бренд. В 1987 начинающий кутюрье открыл в Лондоне свой магазин на Kings Road, рядом с бутиками именитых брендов. Первой звездной поклонницей экстравагантного кутюрье стала Дайана Росс.

Признание

В 1988 году Гальяно назвали лучшим модельером — почетное звание ему обеспечила нашумевшая коллекция «Blanche Dubois» («Бланш Дюбуа»). Позже дизайнера удостаивали такой чести еще трижды. В 2001 году эксцентричного короля моды наградили орденом Британской империи, а в 2009 — французским орденом Почетного легиона, которого, он впрочем, со временем лишится.

Сотрудничество с модными брендами

После выхода в свет триумфальных авторских коллекций перед Гальяно открыли свои двери сразу несколько модных домов. В 1987 году дизайнер работает с Balenciaga, а в 1995 году он стал ведущим дизайнером Givenchy. Полностью раскрыть свой потенциал он смог чуть позже — в культовом Christian Dior. К концу 90-х легендарный французский бренд утратил свои прежние позиции и был интересен разве что немолодым буржуа.

Будучи смелым экспериментатором и романтиком, Гальяно сумел полностью изменить вектор развития теряющего популярность модного дома. По оценкам экспертов, за 15 лет сотрудничества с модельером бренд Dior смог увеличить число магазинов и объемы продаж в 4 раза. Наряды от Dior, созданные Гальяно, заинтересовали Николь Кидман и Уму Турман, Кейт Мосс, Сару Джессику Паркер, Шарлиз Терон и других знаменитостей.

Выход Гальяно

Интерес публики вызывают не только показы одежды (а модельер ежегодно выпускает по 12 новых коллекций), но и выход самого автора. В это трудно поверить, но в начале карьеры Гальяно появлялся на подиуме в аккуратном костюме или обычной футболке. Все изменилось с Dior: став креативным директором именитого модного дома, кутюрье сам превратился в бренд, каждый раз поражая зрителей новыми неординарными образами.

Скандал и забвение

В 2011 году в жизни Джона Гальяно наступила черная полоса. Из-за нетолерантных публичных высказываний в одном из парижских кафе, легендарный дизайнер навлек на себя всеобщее осуждение и лишился работы в Christian Dior. Мир высокой моды на несколько лет вычеркнул известного британского кутюрье, которому пришлось столкнуться не только с публичным порицанием, но и с безденежьем. Его карьера начала налаживаться только в 2013 году, когда американский модельер Оскар де ла Рента пригласил Гальяно, извинившегося за скандальные высказывания, на временную работу.

В 2015 году эпатажный британец открыл новую страницу своей жизни. Вернуться на модный олимп ему помог авангардный французский модный дом Maison Martin Margiela. Маэстро вновь получил должность креативного директора и выпустил несколько выразительных коллекций со сложным кроем.

Бренд John Galliano

Параллельно с работой в Christian Dior Гальяно развивал свой бренд John Galliano. В 1999 году, когда появилась финансовая возможность, дизайнер создал собственный Дом моды в Нью-Йорке. Среди известных именных коллекций, появившихся благодаря гению кутюрье и участию меценатов, — «Афганистан отвергает западные идеалы», «Абсурдные игры», «Падшие ангелы», «Забытая невинность». После скандала 2011 года работа над собственным брендом модельера остановилась. Права на торговую марку и модный дом «John Galliano» принадлежат транснациональной группе LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).