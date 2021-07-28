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Особенности летнего и осеннего отдыха в Египте

28.07.2021 / 11:22
Особенности летнего и осеннего отдыха в Египте
Обзор особенностей летнего и осеннего отдыха в Египте.

Несмотря на пандемию, которая сильно ограничила нас в возможности путешествовать заграницу, многие страны уже открыты для посещения туристами. Этим летом и осенью все рекорды по популярности бьет отдых в Египте. Мы подготовили краткий обзор особенностей летнего и осеннего отдыха в стране пирамид, чтобы вам было проще окончательно определиться с датой отпуска.

Летний Египет

Вы уже догадались, что летом здесь стоит невыносимая жара? Воздух прогревается до +35-40 °С, то есть отдыхать с маленькими детьми и пожилыми людьми будет не слишком комфортно. А вот для одиночных туристов, молодых компаний друзей и молодоженов это отличный шанс сэкономить на перелете. Запасайтесь солнцезащитным кремом, выбирайте номер с кондиционером и вперед! Даже в условиях пандемии летом в Египте низкий сезон, так что все отели снижают цены и у вас есть все шансы прожить неделю в шикарном люксе за смешные деньги. Рекомендуем присматривать жилье в окрестностях Хургады, потому что здесь более сухой климат и жара переносится легче.

Осенний Египет

В это время года отдыхать в Египте уже гораздо комфортнее. Жара спадает, а значит можно вдоволь кататься с экскурсиями по окрестностям, записываться на сафари в пустыне и так далее. По мнению экспертов сайта putevka.ua, осень — это самое благоприятное время для отдыха в Египте. Море совершенно не остывает, вплоть до зимы, так что и на пляже вы позагораете. Дневная температура воздуха в ноябре колеблется в диапазоне от +24°С до +28°С и только в самом конце месяца может опускаться до +20-22°С. Впечатляет, правда? Это никак не назовешь нашими прохладными летними вечерами! Температура воздуха в осеннем Египте даже выше, чем у нас в самую жару. Ночная температура составляет +18-24°С. Что касается температуры воды, в ноябре она остается на уровне +26-27°С и только ближе к декабрю море может остыть до +25°С.

Советы от putevka.ua

Во-первых, не откладывайте отпуск в долгий ящик. Из-за пандемии очень сложно спрогнозировать ситуацию на туристическом рынке. Никто на 100% не может быть уверен в том, что границы снова не закроют. Так что если есть возможность полететь в Египет хоть летом, хоть осенью — дерзайте! Любую жару можно пережить. Гораздо приятнее лежать на пляже с отличным видом на отель, чем у себя в кровати, жалея об упущенной возможности провести отпуск в жаркой стране. Забронировать путевку можно на сайте https://www.putevka.ua.

отдых в Египте, putevka.ua
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