Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета

Длинные летние платья, которые дают возможность раскрыть женственность, очарование и естественную грацию, давно перестали быть составляющей исключительно праздничного гардероба. Актуальная на протяжении многих лет длина макси, сегодня обрела новый смысл. Теперь летние платья в пол женщины надевают не только по особым случаям, но и в самые обычные будние дни. Деловой ужин, встреча с друзьями, рабочий день в офисе, прогулка в парке, свидание с любимым человеком - повод для красивого длинного наряда всегда найдется!

Топ-9 самых модных фасонов этого года

Среди топовых моделей длинных летних платьев оказались и те, которые не теряют своей актуальности на протяжении десятилетий. О них с уверенностью можно сказать - это тренд на все времена, который будет радовать не один сезон.

Платье-рубашка

Один из лучших фасонов для повседневной носки, который идет всем без исключения. Прекрасно маскирует недостатки и подчеркивает достоинства фигуры. Может иметь приталенный или немного свободный крой. Акцент на талии обычно достигается при помощи вшитой резинки или съемного пояса.

Платье с расклешенной юбкой

Это, пожалуй, самый востребованный наряд, который пользуется бешенной популярностью у женщин всех возрастов, что напрямую связано с его, преображающими фигуру, свойствами. Верхняя часть изделия обычно прилегает к телу, а нижняя - аккуратно маскирует бока и лишние сантиметры в области бедер. На выходе получается безупречный женственный силуэт.

Длинные платья с принтами

Сложно представить женский гардероб без одежды в цветочек, горошек и морскую полоску. Принтованные модели добавляют образу игривости и помогают создать необходимое настроение.

Актуальный покрой “на запах”

Отлично преображает фигуру и дарит бесподобный Х-образный силуэт, являющийся заветной мечтой многих женщин. Крой на запах делает женственные формы стройнее, а также очень изящно подчеркивает талию. За последние годы прочно обосновалось в числе ключевых модных трендов.

Сарафаны на тонких лямках

Утонченную линию плеч, изящные ключицы и тонкую шею красиво подчеркнут одеяния на тонких бретелях, которые делают обладательницу наряда еще более хрупкой. В них можно прогуливаться по берегу моря, посещать торжественные ужины, светские рауты и вечеринки.

Летние платья с открытыми плечами

В отличие от предыдущего варианта, в этом отсутствует какая-либо поддержка на плечах. Платье держится на теле благодаря вшитой, в верхний край, резинки. Достаточно слегка приспустить топ в низ, чтобы обнажить декольте и плечи. Такие платья носят разными способами, в том числе и с открытым одним плечом. Асимметрия всегда выглядит свежо и модно, а также визуально избавляет фигуру от пары лишних килограммов.

Модели с воланами

Рюши и оборки присутствуют в женской одежде с незапамятных времен. Не удивительно, что подобным способом стали украшать и длинные платья на лето, которые выглядят еще более женственно и чувственно. Воланами обычно украшают зону декольте, рукава и нижнюю часть платья.

Однотонные наряды

Выполненное из однотонного полотна, летнее платье в пол зрительно вытягивает силуэт и уменьшает объемы. Наверное, поэтому оно так нравится барышням с аппетитными формами.

Вечерняя мода

Среди длинных вечерних платьев встречаются полуприталенные, полностью обтягивающие фигуру и фасоны oversize. Обычно их шьют из кружев, шелка, фатина, шифона или ткани масло. В зависимости от типа фигуры и масштаба мероприятия, можно подобрать вариант на любой вкус: от простого и сдержанного наряда, которое без соответствующей праздничной обстановки можно принять за повседневное, до роскошных торжественных моделей для выпускных балов и грандиозных вечеринок.