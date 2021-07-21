Как выбрать интернет для частного дома

Провайдеров в крупных городах достаточно много, поэтому труднее выбрать компанию, которая обеспечит высокое качество и стабильность доступа к сети. Предлагаются разные тарифные планы, чтобы каждый мог подобрать наиболее подходящий вариант.

Подключив домашний интернет от «Информационных Технологий», вы получаете стабильное качество связи и бесперебойный доступ к Сети. Своевременная реакция техподдержки позволяет быстро устранять любые проблемы. «Информационные Технологии» также предлагают 50 IPTV каналов на любые мобильные устройства на базе Android. Выделенный VLAN обеспечивает максимальную защиту от вредоносного ПО и прочих внешних проблем.

Как подключить интернет в частном доме

Могут возникнуть сложности, если ваш дом или коттедж находится в отдаленном районе города или за его пределами. Но подключение вполне реально, и сегодня получить доступ к Сети значительно проще, чем 10-15 лет назад. Для этого к дому прокладывается оптоволоконный или медный провод. Оптика считается более стабильным вариантом. Провод подключается к компьютеру или роутеру, а все настройки вносятся администратором. К медным проводам относятся телевизионные, телефонные и Ethernet-кабели. Отличие между этими вариантами состоит в наборе услуг.

По каким причинам провайдер не подключает сеть

Если в доме есть телефон, можно попробовать подключиться к интернету по выделенной телефонной линии. Если провайдеры не предоставляют эту услугу, вероятнее всего, это обусловлено технической неподготовленностью оборудования АТС. Такая проблема характерна для небольших городов. Инвестирование в покупку дорогостоящего оборудования не всегда оправдано. Если потенциальных пользователей услуги в районе не много, расходы не окупятся или на это уйдет много времени.

В таком случае следует проконсультироваться с менеджером провайдера и уточнить, на каких условиях компания организует подключение. Иногда фирма идет навстречу, подключая несколько домов. Поинтересуйтесь у соседей, не планируют ли они подключаться. Если они согласятся, отправьте запрос провайдеру. Благодаря этому компания может пересмотреть вопрос и приобрести необходимое оборудование.

При отсутствии телефонной линии провайдер, вероятнее всего, откажет в подключении. С экономической точки зрения не всегда выгодно тянуть провода из многоквартирных домов в частные коттеджи, расположенные неподалеку. Если компания отказала, причину следует уточнить. В случаях, когда она обусловлена длительной окупаемостью проложенного кабеля, нужно посоветоваться с соседями. В некоторых случаях коллективное заявление позволяет решить вопрос, но также необходимо уточнить, какую скорость предоставит провайдер.

Есть несколько вариантов использования интернета в частном доме, если подключиться к сети не удается:

обратиться к провайдерам спутниковой связи;

установить дома мощную Wi-Fi антенну и подключиться к ближайшей точке доступа;

пользоваться услугами мобильных операторов.

При выборе первого варианта придется дополнительно ставить специальную антенну-тарелку. Устройство размещается на крыше и может стать отличным выходом для жителей поселков и сел, если других вариантов подключения нет. Спутниковый интернет и телевидение обходится дороже, если сравнивать с традиционным проводным соединением, но скорость, как правило, выше.

Также для выхода в Сеть по Wi-Fi можно использовать один из следующих способов:

Это особая телекоммуникационная технология, позволяющая подключиться к точке доступа на дальнем расстоянии. Чтобы начать пользоваться интернетом, потребуется специальная базовая станция, причем ее радиуса действия должно быть достаточно, чтобы покрыть сигналом ваш дом. Оборудование раздает импульс, который фиксирует антенна, расположенная на стороне пользователя. Достоинство системы WiMax состоит в отсутствии кабелей для подключения. Фактически для юзера это выглядит как подключение к Wi-Fi-точке, а разница состоит в покрытии. В зависимости от характеристик системы и оборудования, дальность его действия может составить не один км. Радиомост. Неплохой вариант, позволяющий объединить несколько точек доступа на большом расстоянии. Радиомост – отличное решение для юзеров, которые живут в частных домах рядом с многоэтажками. Но нужно учитывать, что не каждый провайдер захочет прокладывать кабель в частный сектор, и не всегда есть возможность сделать это, хотя раньше этот вариант считался единственным для жителей частных домов. Поэтому необходимо договориться с компанией о возможности использования радиомоста. Если провайдер согласится, он должен закупить оборудование – две точки доступа. Одна устанавливается на крыше многоэтажного дома, вторая – у пользователя.

Проводной способ подключения считается более стабильным, поэтому по возможности лучше выбрать именно этот вариант. Нарушение качества сигнала связи при работающем оборудовании и отсутствии внешних факторов маловероятно. При отсутствии возможности прокладки оптики, самым простым вариантом подключения будет сотовая связь. Но гарантировать стабильность сигнала, особенно, в плохую погоду, нельзя.