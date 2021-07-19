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Медицинский центр «‎Омега-Киев»: диагностика и лечение кардиологических заболеваний

20.07.2021 / 09:26
Медицинский центр «‎Омега-Киев»: диагностика и лечение кардиологических заболеваний
Ищете лучшего кардиолога? Воспользуйтесь услугами медицинского центра «‎Омега-Киев».

Согласно статистическим данным патологии сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности. Они составляют 55 - 57% от общего числа случаев. Львиную часть этих смертей можно предотвратить. Кардиологическое направление медицины стремительно развивается. О методах диагностики и лечения можно узнать на сайте https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya.html. Своевременное обнаружение нарушений работы сердца и правильная терапия позволяют сохранить и существенно продлить жизнь, кардинально улучшить ее качество.

Причины и симптомы кардиологических заболеваний

Необходимо срочно обратиться к врачу при таких изменениях:

  • ощущение тяжести, дискомфорта или боли в области сердца;
  • чувство, что вам не хватает воздуха, одышка во время физической активности;
  • появление одутловатости лица, отеки ног;
  • сильное сердцебиение, регулярное учащение пульса в спокойном состоянии;
  • высокое артериальное давление.

Если обнаружили у себя один или несколько описанных симптомов, запишитесь на кардиограмму на сайте https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya/elektrokardiogramma-ekg.html. Здесь используются прогрессивные методы диагностики с использованием высокоточного оборудования.

Причиной развития кардиологических патологий могут стать другие хронические болезни. Но глубокий анализ выводит на первый план нездоровый образ жизни:

  • нерациональное питание;
  • отказ от физической активности;
  • курение, спиртное, энергетики;
  • неумение правильно отдыхать и слишком высокая занятость на работе.

Кардиологи констатируют, что к ним все чаще обращаются молодые люди. Инфаркт в возрасте до 30 лет больше не воспринимается как экстраординарное событие.

Почему следует выбрать медицинский центр «‎Омега-Киев»

Клиника получает много положительных отзывов и высокие оценки от пациентов. Клиенты «‎Омега-Киев» отмечают комплексные преимущества:

  • прогрессивные методы диагностики и лечения. Медицинский центр оснащен современным оборудованием;
  • высокая квалификация врачей. Кардиологи клиники имеют‎ большой опыт работы, постоянно изучают новые методы;
  • доброжелательное и внимательное отношение к пациентам. Здесь созданы комфортные условия для лечения и успокаивающая атмосфера. Работа всех отделений организована идеально;
  • выгодные цены.

Воспользуйтесь помощью специалистов «‎Омега-Киев». Они позаботятся о здоровье вашего сердца наилучшим образом.

https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya.html, https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya/elektro
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