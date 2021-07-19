Медицинский центр «‎Омега-Киев»: диагностика и лечение кардиологических заболеваний

Согласно статистическим данным патологии сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности. Они составляют 55 - 57% от общего числа случаев. Львиную часть этих смертей можно предотвратить. Кардиологическое направление медицины стремительно развивается. О методах диагностики и лечения можно узнать на сайте https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya.html. Своевременное обнаружение нарушений работы сердца и правильная терапия позволяют сохранить и существенно продлить жизнь, кардинально улучшить ее качество.
Причины и симптомы кардиологических заболеваний
Необходимо срочно обратиться к врачу при таких изменениях:
- ощущение тяжести, дискомфорта или боли в области сердца;
- чувство, что вам не хватает воздуха, одышка во время физической активности;
- появление одутловатости лица, отеки ног;
- сильное сердцебиение, регулярное учащение пульса в спокойном состоянии;
- высокое артериальное давление.
Если обнаружили у себя один или несколько описанных симптомов, запишитесь на кардиограмму на сайте https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya/elektrokardiogramma-ekg.html. Здесь используются прогрессивные методы диагностики с использованием высокоточного оборудования.
Причиной развития кардиологических патологий могут стать другие хронические болезни. Но глубокий анализ выводит на первый план нездоровый образ жизни:
- нерациональное питание;
- отказ от физической активности;
- курение, спиртное, энергетики;
- неумение правильно отдыхать и слишком высокая занятость на работе.
Кардиологи констатируют, что к ним все чаще обращаются молодые люди. Инфаркт в возрасте до 30 лет больше не воспринимается как экстраординарное событие.
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