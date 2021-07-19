Медицинский центр «‎Омега-Киев»: диагностика и лечение кардиологических заболеваний

Согласно статистическим данным патологии сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности. Они составляют 55 - 57% от общего числа случаев. Львиную часть этих смертей можно предотвратить. Кардиологическое направление медицины стремительно развивается. О методах диагностики и лечения можно узнать на сайте https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya.html. Своевременное обнаружение нарушений работы сердца и правильная терапия позволяют сохранить и существенно продлить жизнь, кардинально улучшить ее качество.

Причины и симптомы кардиологических заболеваний

Необходимо срочно обратиться к врачу при таких изменениях:

ощущение тяжести, дискомфорта или боли в области сердца;

чувство, что вам не хватает воздуха, одышка во время физической активности;

появление одутловатости лица, отеки ног;

сильное сердцебиение, регулярное учащение пульса в спокойном состоянии;

высокое артериальное давление.

Если обнаружили у себя один или несколько описанных симптомов, запишитесь на кардиограмму на сайте https://omegamc.ua/ru/klinika/kardiologiya/elektrokardiogramma-ekg.html. Здесь используются прогрессивные методы диагностики с использованием высокоточного оборудования.

Причиной развития кардиологических патологий могут стать другие хронические болезни. Но глубокий анализ выводит на первый план нездоровый образ жизни:

нерациональное питание;

отказ от физической активности;

курение, спиртное, энергетики;

неумение правильно отдыхать и слишком высокая занятость на работе.

Кардиологи констатируют, что к ним все чаще обращаются молодые люди. Инфаркт в возрасте до 30 лет больше не воспринимается как экстраординарное событие.

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