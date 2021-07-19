На что обращать внимание при выборе шкафов-купе

Корпусную мебель покупают в среднем на 5-7 лет вперед, поэтому важно внимательно выбирать модель под конкретные комнаты и свой вкус. На сайте магазина МатроЛюкс можно выбрать недорогие шкафы-купе и качественные ортопедические матрасы, а также другую корпусную и мягкую мебель. Ниже представлены основные рекомендации по выбору качественного шкафа-купе в любую комнату или офис.

Решите заранее, куда поставите шкаф-купе

Наполнение, конфигурации корпусов отличаются для разных комнат и позиций относительно стен помещения.

Основные различия:

Модели в прихожую, спальню, детскую оснащаются перекладинами для вешалок и вместительными полками под одежду;

Шкафы для гостиных и офисов дополняются открытыми полками для книг, документов, декора, телевизора и т.д.;

Конструкция корпуса может быть полной или встраиваемой с отсутствующими стенками.

Рекомендуется заранее подумать, куда планируется поставить шкаф. В зависимости от размещения подбирается форма и размер модели, функционал. Измерьте свободное пространство, определите, где шкаф-купе будет лучше смотреться. Мебель ставят вплотную к стенам, посреди комнат для зонирования пространства или в углу. Все это влияет на выбор модели.

Определитесь с размером шкафа-купе

Цена ортопедического матраса и корпусной мебели во многом зависит от размера. Площадь свободного пространства в комнате и предполагаемый функционал влияют на выбор размера шкафа-купе.

На что еще обратить внимание:

Высота 220-240 см. Это классическая высота шкафа, достаточная для создания вместительного места хранения вещей. Также можно выбрать модель больше или меньшей высоты. Высокие шкафы-купе подбирают под высоту потолка. Модели с небольшой высотой хорошо подходят для детских комнат.

Ширина 80-120 см. От ширины шкафа зависит количество секций внутри и общая вместительность модели. Если вы заранее измерили свободное пространство в комнате или рассчитываете на определенный дизайн-проект, в МатроЛюкс можно заказать модель произвольной ширины.

Глубина 55-60 см. Глубина шкафа-купе влияет на размер полок и удобство хранения. Небольшая глубина полок лучше подходит для хранения постельного белья, книг, игрушек. Глубина в 60 см идеальна для одежды.

Длина и ширина полок. Классическое соотношение длины и ширины полки 2:1. При этом полки не будут прогибаться под весом вещей и одежды. Слишком большая длина плохо сказывается на прочности полок.

Также обратите внимание на ширину створок модели. Слишком широкие двери неудобно перемещать по роликовому профилю.

Материал корпуса

Если при покупке важно сэкономить бюджет, рекомендуется остановиться на моделях из ДСП.

Этот материал:

Легкий;

Прочный;

Долго служит;

Красиво смотрится.

Минус ДСП в низкой устойчивости к нагреву. Шкафы-купе из ДСП нельзя ставить на открытом солнце, вблизи кухонных плит и радиаторов отопления. Если вы не планируете экономить, выберите модель из МДФ. Мелкодисперсная фанера более тяжелая и прочная, не боится нагрева, механических повреждений.

На что обратить внимание при выборе шкафа-купе

Выбирая ортопедический матрас в Киеве и шкафы-купе рекомендуется использовать чек-лист важных характеристик:

Определитесь с местоположением шкафа-купе. Заранее определите подходящие размеры модели и просматривайте характеристики понравившихся шкафов. Не выбирайте шкафы-купе со слишком длинными полками и створками. Пользоваться такой мебелью неудобно, а длинные полки буду прогибаться под весом вещей. Недорогие шкафы-купе из ДСП не уступают моделям из более дорогих материалов. Корпус из древесностружечной плиты прослужит много лет, сохранит внешний вид при соблюдении простых правил эксплуатации. Не стоит экономить на роликовом механизме раздвигания дверей. Профиль из алюминия или стали обеспечит плавное продвижение створок и долговечную работу механизма. Не рекомендуется выбирать модели с пластиковыми роликами, они быстро сломаются. Алюминиевый профиль легче и дешевле стального, при экономичной покупке рекомендуется выбрать именно его. Наполнение подбирается по комнату, в которой будет стоять шкаф-купе. Обратите внимание на количество и конфигурацию полок, расположение перекладин, ящиков.

В интернет-магазине МатроЛюкс представлен огромный выбор шкафов-купе для разных комнат. В каталоге есть модели для спален, детских, гостиных и прихожих комнат. Товары доставляются во все города Украины, есть пункты самовывоза, доступны разные способы оплаты.