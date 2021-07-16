Заказать услуги профессиональных грузчиков онлайн

Силы и выносливости недостаточно, если возникает потребность в грузоперевозках. С задачей справляются компетентные работники с соответствующим опытом, навыками, знаниями. Вы можете заказать профессиональные услуги грузчиков в транспортной компании Biggy в Киеве. Специалисты организуют перевозки мебели, сейфов, банкоматов, бытовой техники, медицинского оборудования. Грузовое такси Biggy обеспечивает транспортировку по привлекательным ценам. Уточнить информацию о стоимости можно у диспетчеров.

Когда могут потребоваться услуги грузчиков

Компетентных грузчиков с опытом нанимают, когда нужно перевезти строительные материалы, доставить их на место возведения здания. Эти специалисты требуются и для оперативной поставки крупногабаритной продукции, которую сложно транспортировать самостоятельно. Используют услуги грузчиков при организации дачного, квартирного или офисного переезда. Разгрузка тяжелых товаров, техники с подъемом на этаж тоже требует привлечения грамотных специалистов.

При перевозке грузчики не только спускают, поднимают, разбирают и собирают, но и аккуратно фиксируют предметы в кузове транспорта. Быстрая и безопасная доставка по Киевской области — задача для профессионалов. Исключены риски повреждения грузов при их надежном креплении в авто. К специфическим услугам грузчиков относят доставку хрупких и особо ценных предметов. Справляются они и с фасовкой, маркировкой продукции, уборкой и вывозом строительного мусора с объектов.

От чего зависит стоимость услуг грузчиков

Работники разных категорий (такелажные, строительные, мебельные грузчики) выполняют разный перечень задач. Чтобы рассчитать стоимость услуг, вам необходимо сообщить диспетчеру об их характере, специфике. Цены зависят и других факторов, включая:

объем груза, который необходимо транспортировать;

этажность здания — если нужен подъем или спуск;

грузоподъемность автомобиля;

вес изделий;

наличие грузового или пассажирского лифта;

класс автотранспорта;

расстояние от исходного до конечного пункта;

дополнительные детали — хрупкость, высокая ценность продукции.

В зависимости от поставленных заказчиком целей подбираются работники с опытом и квалификацией. Маршрут поездки составляется заблаговременно. Но при необходимости можно изменить его по просьбе клиента, внести незапланированные пункты.