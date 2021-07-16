Несмотря на то, что лето в самом разгаре, не все девушки успели заранее к нему подготовиться. В частности, мы говорим об удалении нежелательной растительности на теле, которая в сочетании с короткой одеждой и купальниками может приносить сильный дискомфорт. Чтобы все лето не пользоваться бритвой, встает всего один вопрос: можно ли делать лазерную эпиляцию в период активного солнца? Давайте вместе попробуем разобраться и ответить на него в этой статье.

Можно, но осторожно

Квалифицированная лазерная эпиляция в Киеве может проводиться в летний период времени, но только при условии обращения к грамотному специалисту. Мы рекомендуем сеть салонов The Girls, так как здесь работают только квалифицированные мастера и используется самое современное оборудование компании MedicaLaser, что позволяет вывести лазерную эпиляцию на более высокий, качественный уровень. Всю необходимую информацию по месторасположению салонов и стоимости услуг вы можете почерпнуть на сайте https://thegirls.com.ua.

Волосы удаляются навсегда?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в стадиях роста волос. Их всего три: активная, переходная и пассивная. Согласно последним исследованиям, в активной стадии роста одновременно может находиться не более 20% волосяного покрова на нашем теле. Лазер воздействует только на эти луковицы, не затрагивая те что находятся в переходной и пассивной стадии. Это значит, что за одну процедуру и даже за один полный курс навсегда избавиться от волос нельзя. Но их определенно станет меньше, а новые будут расти более тонкими и светлыми. Посещать косметолога для периодической коррекции придется 1-2 раза в год. Важно: в перерывах между сеансами нельзя пользоваться другими методами удаления волос, кроме бритвы. Обязательно соблюдайте эту рекомендацию, иначе вы испортите весь результат.

Подготовка к процедуре в летний период времени:

За 2 недели до и после нельзя загорать. Выходя на улицу, обязательно пользуйтесь кремом с SPF не менее 30 и старайтесь прикрывать эпилируемый участок тела.

Не посещайте бани, сауны, спа и солярии. Сюда же относятся различные травматичные процедуры, такие как скрабирование и так далее.

За 4 недели до процедуры уберите из своего ухода любые средства, содержащие спирт. А также постарайтесь пользоваться только бритвой, восковые полоски и другие методы депиляции могут свести эффект от лазера к нулю.

Не принимайте лекарственных препаратов, разжижающих кровь. Более точные рекомендации даст вам врач-косметолог.

За 6-24 часа до процедуры нужно сбрить волосы бритвой. Это нужно чтобы фолликулы в коже остались активными, но сами волоски при этом не были видны.

Что касается количества сеансов, здесь все будет зависеть от индивидуальных особенностей пациента. Если волосы тонкие и светлые, то работы будет меньше, если темные и густые — больше. Общее количество сеансов лазерной эпиляции варьируется в диапазоне 7-10 с периодичностью от 3 недель до нескольких месяцев.