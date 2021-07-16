Акустическое оповещение для электрогрузовиков и система звукового уведомления

Акустическое оповещение для электрогрузовиков

По мере отказа от ДВС, на дорогах все больше появляется электромобилей. Системы извещения помогут велосипедистам и пешеходам сориентироваться, когда они окажутся в опасной близости с бесшумными электрогрузовиками.

Система звукового уведомления

Как уже сообщалось в СМИ, до 2030 года производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должно быть прекращено. В соответствии с этим, важно решить задачу предупреждения участников дорожно-транспортного движения, пешеходов и велосипедистов о приближении электрогрузовиков, движущихся практически бесшумно.

Согласно нормативам ЕС, с 1 июля 2021 года все выпускаемые электрические грузовики должны быть оснащены специальной системой звукового извещения. Это означает, что уже при старте движения электрогрузовик будет издавать звук определенного уровня. При увеличении скорости, звучание будет возрастать и достигать минимум 56 дБ при 20 км/ч. Аналогичная система оповещения уже принята в США для авто, передвигающихся со скоростью до 30 км/ч.

Впрочем, в киевских компаниях по грузоперевозкам пока не предусматривают перехода на электромобили. Но в дальнейшей перспективе автопарк могут обновить до новых норм ЕС, говорят в Инка-Транс Киев.

Система предупреждения Volvo Trucks

Учитывая законодательные требования ЕС, эксперты акустики Volvo Trucks разработали уникальную звуковую технологию сигнализации для электрокаров. Особенностью новой технологии является специальный диапазон звучания. Звуки предназначены для оповещения пешеходов, находящихся рядом, и не разносятся слишком далеко. Ведь люди ориентируются не только на зрительную оценку окружающих объектов, но и на слуховое восприятие.

Система звуковой сигнализации включает четыре разных тона. В зависимости от того, какая конкретно операция выполняется электрогрузовиком в определенный момент, включается специальный сигнал. Это – работа на холостом ходу, перемещение вперед, задний ход и т. д. Интенсивность и продолжительность звучания меняются по силе и частоте при замедлении движения и торможении или, наоборот, форсировании, других маневрах.

Оптимальное восприятие и безопасность

Звуковые сигналы прошли детальное тестирование на предмет тональности, приемлемого восприятия окружающими, степень распространения. В результате представлена группа сигналов, приятных для аудио восприятия водителями электрических грузовиков и другими участниками дорожного движения.

Кроме того, существенной особенностью является и то, что звуки не разносятся на предельно большие расстояния. Вследствие этого, электрогрузовики Volvo, оснащенные акустической системой, допускаются для эксплуатации в ночное время в жилых районах.