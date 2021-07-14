Выбираем полотенцесушитель для частного дома

Полотенцесушитель давно перестал быть роскошью, и теперь он есть в каждой семье. Помимо своей прямой функции сушки полотенец, в больших ванных комнатах он также используется в качестве источника отопления. Это особенно актуально для владельцев частных домов, расположенных вдали от городских коммуникаций. Но на рынке такой большой выбор моделей в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Вместе с экспертами www.leroymerlin.ua мы подготовили несколько советов, которые помогут вам выбрать полотенцесушитель для частного дома, оптимальный в соотношении цена/качество.

Виды полотенцесушителей (по типу теплоносителя)

Водяные. Исходя из названия ясно, что они подключаются к трубам центрального водоснабжения. Они чаще устанавливаются в частном секторе, расположенном в пределах города, так как должно не быть проблем с подачей горячей воды.

Электрические. Эти полотенцесушители включаются в розетку и могут устанавливаться там, где вам удобно. Их принцип функционирования напоминает обыкновенный ТЭН, только нагревательный элемент размещен в металлической трубе, от которой уже исходит тепло.

На наш взгляд, для частного дома предпочтительнее электрические полотенцесушители. Особенно, если вы не подключены к системе центрального водоснабжения или не проживаете в этом доме круглогодично.

Определяемся с конструкцией

Геометрия полотенцесушителя зависит от габаритов ванной комнаты, в которой планируется его установка. Стандартная форма — это лесенка, сверху нее для удобства многие производители размещают еще и полку. Классический змеевик уже постепенно выходит из обихода, так как полотенца с него постоянно соскальзывают и оказываются на полу.

Что насчет материала изготовления?

Самыми доступными по цене являются модели из нержавейки. Они неплохо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации, но толщина металла здесь должна быть не менее 2-2,5 мм. На втором месте по популярности полотенцесушители из стали. Они более прочные и долговечные, при этом обязательно идут со специальным антикоррозийным покрытием внутри труб. Бывают еще латуневые и медные модели, но встречаются они крайне редко из-за высокой цены. У них хорошая теплоотдача, но не слишком большой срок службы, так как медь и латунь все же вступают в реакцию с теплоносителем и/или влажным воздухом в ванной комнате.