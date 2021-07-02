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Каким должен быть игровой ноутбук: разбираем основные признаки и параметры

02.07.2021 / 15:34
Каким должен быть игровой ноутбук: разбираем основные признаки и параметры
Первой характеристикой, по которой можно определить, что ноутбук действительно игровой, является внешний вид.

Первой характеристикой, по которой можно определить, что ноутбук действительно игровой, является внешний вид. Он не должен обязательно быть ярким, иметь множество острых углов и разноцветных подсветок. Но есть одна черта, которая свидетельствует о том, что перед вами серьезная машина. Этой чертой является массивность. Понять, какая здесь связь, элементарно просто — чем мощнее и производительнее комплектующие, тем больше для них нужно места и тем больше получается корпус. Яркий пример таких ноутбуков — серия Lenovo Legion. Большинство моделей из нее не обладают какой-то серьезной агрессивностью. Обычно дизайн достаточно строгий, сдержанный и практичный, а корпуса достаточно объемные и массивные.

Внешний вид, хоть и является достаточно достоверным признаком мощности, но все равно остается косвенным. Поэтому при выборе обязательно нужно обращать внимание и на другие параметры. Давайте кратко разберем их.

Характеристики игрового ноутбука: какими они должны быть

Конечно же, лучше покупать мощную игровую машину. Если это в вашем случае невозможно, то все равно нельзя опускаться ниже определенного минимума. Вот краткая информация по характеристикам, которые вам нужны:

  • Мощность процессора. Их делают всего две компании — AMD и Intel (Apple мы не учитываем). Рекомендовать что-то одно нет смысла, так как оба производителя делают мощные процессоры. У AMD это серии Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. А у Intel — Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Параметры выбранных процессоров вы можете сравнить на специальных сайтах сравнения. Это будет быстрее, чем изучать все характеристики с нуля.
  • Объем оперативной памяти. Чем он больше, тем лучше. Он определяет, насколько увесистые игры и программы ноутбук сможет тянуть или насколько он эффективен в режиме многозадачности. Современное устройство должно иметь под капотом не менее 8 Гб оперативки, но лучше больше.
  • Тип и характеристики видеокарты. У вас будет два варианта — интегрированная видеокарта (входящая в состав процессора) и дискретная (отдельная). Так вот в сторону интегрированных даже смотреть не стоит. Такая видеокарта имеет слабую производительность и использует общую оперативную память. К примеру, если объем оперативки составляет 8 Гб, а видеокарта на себя берет 2 Гб, то фактически оперативки будет 6 Гб. Дискретная видеокарта имеет свою память, которую и использует, когда нужно обрабатывать тяжелую графику.
  • Характеристики экрана. Существует три типа матриц: TN, IPS и VA. TN даже рассматривать не стоит. Это бюджетные матрицы с плохой цветопередачей и минимальными углами обзора. На IPS цвета отображаются лучше, а изображение видно под любым углом. У VA цветопередача самая сочная и насыщенная, но углы обзора немного хуже. Следовательно, выбирать нужно между IPS и VA, просто определив, что для вас более важно.
  • Внутренняя память. Здесь тоже работает принцип «чем больше, тем лучше». Но сначала нужно определиться с выбором типа накопителя. Жесткий диск (HDD) отличается невысокой ценой, большей вместительностью, но медленной работой. Твердотельный накопитель (SSD), напротив, работает очень быстро, но обойдется дороже, а памяти у него будет меньше.

Среди этих двух вариантов лучше выбирать SSD с объемом минимум 256 Гб, но лучше, чтобы было больше. Также есть комбинированные варианты с SSD и HDD, у которых и места для хранения информации достаточно и скорость работы высокая.

Хороший мощный ноутбук стоит хороших денег. В этом кроется причина того, что очень часто покупателям приходится подбирать модель под ту сумму, которую они готовы потратить, а не по характеристикам. Поэтому во многих случаях покупаются ноутбуки, которые к категории игровых не относятся. Внешне они выглядят вполне обычно, а начинка у них слабее. Но даже среди таких вариантов можно выбрать достойную машину для игр. Главное, следовать перечисленным в статье рекомендациям.

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