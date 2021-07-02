Каким должен быть игровой ноутбук: разбираем основные признаки и параметры

Первой характеристикой, по которой можно определить, что ноутбук действительно игровой, является внешний вид. Он не должен обязательно быть ярким, иметь множество острых углов и разноцветных подсветок. Но есть одна черта, которая свидетельствует о том, что перед вами серьезная машина. Этой чертой является массивность. Понять, какая здесь связь, элементарно просто — чем мощнее и производительнее комплектующие, тем больше для них нужно места и тем больше получается корпус. Яркий пример таких ноутбуков — серия Lenovo Legion. Большинство моделей из нее не обладают какой-то серьезной агрессивностью. Обычно дизайн достаточно строгий, сдержанный и практичный, а корпуса достаточно объемные и массивные.

Внешний вид, хоть и является достаточно достоверным признаком мощности, но все равно остается косвенным. Поэтому при выборе обязательно нужно обращать внимание и на другие параметры. Давайте кратко разберем их.

Характеристики игрового ноутбука: какими они должны быть

Конечно же, лучше покупать мощную игровую машину. Если это в вашем случае невозможно, то все равно нельзя опускаться ниже определенного минимума. Вот краткая информация по характеристикам, которые вам нужны:

Мощность процессора. Их делают всего две компании — AMD и Intel (Apple мы не учитываем). Рекомендовать что-то одно нет смысла, так как оба производителя делают мощные процессоры. У AMD это серии Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. А у Intel — Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Параметры выбранных процессоров вы можете сравнить на специальных сайтах сравнения. Это будет быстрее, чем изучать все характеристики с нуля.

Их делают всего две компании — AMD и Intel (Apple мы не учитываем). Рекомендовать что-то одно нет смысла, так как оба производителя делают мощные процессоры. У AMD это серии Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. А у Intel — Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Параметры выбранных процессоров вы можете сравнить на специальных сайтах сравнения. Это будет быстрее, чем изучать все характеристики с нуля. Объем оперативной памяти. Чем он больше, тем лучше. Он определяет, насколько увесистые игры и программы ноутбук сможет тянуть или насколько он эффективен в режиме многозадачности. Современное устройство должно иметь под капотом не менее 8 Гб оперативки, но лучше больше.

Чем он больше, тем лучше. Он определяет, насколько увесистые игры и программы ноутбук сможет тянуть или насколько он эффективен в режиме многозадачности. Современное устройство должно иметь под капотом не менее 8 Гб оперативки, но лучше больше. Тип и характеристики видеокарты. У вас будет два варианта — интегрированная видеокарта (входящая в состав процессора) и дискретная (отдельная). Так вот в сторону интегрированных даже смотреть не стоит. Такая видеокарта имеет слабую производительность и использует общую оперативную память. К примеру, если объем оперативки составляет 8 Гб, а видеокарта на себя берет 2 Гб, то фактически оперативки будет 6 Гб. Дискретная видеокарта имеет свою память, которую и использует, когда нужно обрабатывать тяжелую графику.

У вас будет два варианта — интегрированная видеокарта (входящая в состав процессора) и дискретная (отдельная). Так вот в сторону интегрированных даже смотреть не стоит. Такая видеокарта имеет слабую производительность и использует общую оперативную память. К примеру, если объем оперативки составляет 8 Гб, а видеокарта на себя берет 2 Гб, то фактически оперативки будет 6 Гб. Дискретная видеокарта имеет свою память, которую и использует, когда нужно обрабатывать тяжелую графику. Характеристики экрана. Существует три типа матриц: TN, IPS и VA. TN даже рассматривать не стоит. Это бюджетные матрицы с плохой цветопередачей и минимальными углами обзора. На IPS цвета отображаются лучше, а изображение видно под любым углом. У VA цветопередача самая сочная и насыщенная, но углы обзора немного хуже. Следовательно, выбирать нужно между IPS и VA, просто определив, что для вас более важно.

Существует три типа матриц: TN, IPS и VA. TN даже рассматривать не стоит. Это бюджетные матрицы с плохой цветопередачей и минимальными углами обзора. На IPS цвета отображаются лучше, а изображение видно под любым углом. У VA цветопередача самая сочная и насыщенная, но углы обзора немного хуже. Следовательно, выбирать нужно между IPS и VA, просто определив, что для вас более важно. Внутренняя память. Здесь тоже работает принцип «чем больше, тем лучше». Но сначала нужно определиться с выбором типа накопителя. Жесткий диск (HDD) отличается невысокой ценой, большей вместительностью, но медленной работой. Твердотельный накопитель (SSD), напротив, работает очень быстро, но обойдется дороже, а памяти у него будет меньше.

Среди этих двух вариантов лучше выбирать SSD с объемом минимум 256 Гб, но лучше, чтобы было больше. Также есть комбинированные варианты с SSD и HDD, у которых и места для хранения информации достаточно и скорость работы высокая.

Хороший мощный ноутбук стоит хороших денег. В этом кроется причина того, что очень часто покупателям приходится подбирать модель под ту сумму, которую они готовы потратить, а не по характеристикам. Поэтому во многих случаях покупаются ноутбуки, которые к категории игровых не относятся. Внешне они выглядят вполне обычно, а начинка у них слабее. Но даже среди таких вариантов можно выбрать достойную машину для игр. Главное, следовать перечисленным в статье рекомендациям.