Летние шины Sailun: за счет чего украинцы отдают предпочтение китайской резине?

У автомобилистов часто есть любимые модели шин, которым они отдают предпочтение. На украинском рынке представлены автомобильные покрышки многих производителей, как именитых лидеров, так и малоизвестных марок. Среди летних автомобильных шин обособленно стоят покрышки Sailun, которые можно купить в интернет-магазине «Аскания-шина». В каталоге на сайте https://ascania-shina.com/shiny/letnie представлен обширный ассортимент моделей, что позволит каждому ценителю продукции китайского производителя подобрать подходящие летние шины для своего автомобиля. «Аскания-шина» предлагает демократичные цены, а также осуществляет оперативную и недорогую доставку автошин во все города Украины.

Особенности летних покрышек Sailun

Автомобильные шины Sailun производятся крупнейшей китайской компанией, которую основали в 2002 г. в городе Циндао. За относительно короткий промежуток времени продукция Сайлун завоевала популярность не только в Китае, но и далеко за пределами страны.

Компания имеет собственный исследовательский центр, работники которого постоянно разрабатывают и внедряют инновационные технологические решения. В процессе проектирования и производства шин применяется уникальная технология 3D моделирования, которая гарантирует максимальную точность геометрии.

Почти за 20 лет деятельности китайский производитель запатентовал несколько технологий, что позволяет непрерывно повышать качество выпускаемых автомобильных шин. Покрышки Sailun соответствуют мировым стандартам качества, что подтверждается официальными сертификатами: ISO 9001, ISO 14001, ISO/ТС 16949, DOT, ECE, inmetro, SIRIM и пр.

Модельный ряд, преимущества авторезины Sailun

В каталоге производителя представлены различные линейки летних покрышек, многие из которых можно купить на сайте https://ascania-shina.com/shiny/sailun в интернет-магазине «Аскания-шина». В каталоге китайской компании представлены покрышки различных типоразмеров и модификаций. Компания Сайлун предлагает широкий модельный ряд шин для транспортных средств разного типа:

легковых авто бюджетного и премиум-класса;

профессиональных спортивных автомобилей;

кроссоверов и внедорожников;

микроавтобусов и малогабаритных грузовых автомобилей.

Летние шины китайского бренда Sailun станут идеальным вариантом для повседневной эксплуатации. Благодаря использованию уникальных составов резиновой смеси, в которые добавлены специальные компоненты, обеспечено существенное повышение износостойкости покрышек, хорошая управляемость и курсовая устойчивость транспортного средства во время движения.

Китайский производитель выпускает летние шины со специально разработанным асимметричным дизайном рисунка протектора, который гарантирует превосходную маневренность машины, безопасность вхождения в повороты даже на высокой скорости. При этом благодаря увеличенным дренажным каналам летняя резина Sailun идеально справляется с водоотведением, что решает проблему с аквапланированием в случае езды по мокрым дорогам.