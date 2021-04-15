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Профессиональный косметологический комбайн Zemits для салонов и клиник красоты

15.04.2021 / 15:08
Профессиональный косметологический комбайн Zemits для салонов и клиник красоты
Профессиональные косметологические комбайны для салонов красоты и клиник. Широкий комплекс процедур по уходу за кожей лица и тела в одном аппарате.

Косметологические комбайны объединяют в себе несколько опций, позволяя проводить популярные процедуры с помощью одного аппарата. Это удобно, выгодно и практично, поэтому предприятия, работающие в индустрии красоты, часто используют такое оборудование в работе.

Возможности профессиональных косметологических комбайнов

Функционал – основной критерий выбора косметологического комбайна. Нужно ориентироваться на востребованные среди клиентов процедуры. Например, если хотите проводить в условиях клиники ультразвуковой пилинг и криотерапию, необязательно брать два отдельных аппарата, достаточно приобрести профессиональный косметологический комбайн, к тому же помимо этих в нем будут реализованы и другие функции. Одно функциональное устройство позволит значительно расширить спектр услуг салона красоты или клиники, оказываемых в рамках аппаратной косметологии.

Функционал косметологических комбайнов

Профессиональные аппараты могут совмещать в себе до 15 функций, включая:

  • фонофорез – успешно применяется в эстетической медицине, например, при борьбе с целлюлитом, чистки и увлажнения кожного покрова, устранении рубцов и растяжек;
  • гидродермабразия – инновационная технология омоложения и очищения кожи;
  • электрокоагуляция – устранение эстетических недостатков в виде угрей, розацеа и др.;
  • ультразвуковой пилинг – аппаратная чистка кожи лица, снятие ороговевших частиц эпителия, остатков косметических средств, загрязнений (в том числе забившихся в поры), себума.

Перечень можно продолжать. Функционал зависит от вида оборудования. Например, в косметологическом комбайне Zemits Verstand применяются 8 манипул для проведения разных процедур – RF-лифтинга, вакуумной терапии, криотерапии, кислородной мезотерапии, электропорации (мезотерапия без инъекций) и др., включая ультразвуковую чистку с помощью удобного и эргономичного скрабера.

Быстрый возврат инвестиций за счет высокого спроса на услуги

В линейках Zemits представлен большой выбор интересных профессиональных комбайнов для оснащения салонов красоты и клиник. С помощью оборудования можно оказывать разные услуги клиентам, включая топовые процедуры по омоложению и деликатному очищению кожи. Многие аппараты оснащаются стойками с лупой и подсветкой (удобный инструмент для косметолога, с помощью которого он может рассматривать проблемные участки) и лампой Вуда (применяется для диагностики состояния кожи).

Оборудование с быстрой окупаемостью для салонов красоты и клиник

Покупка профессионального косметологического комбайна – это выгодная инвестиция. Одна установка дает возможность развить сферу услуг в сфере аппаратной косметологии – одного из самых популярных направлений в индустрии (красота без разрезов и шрамов, это всегда будет востребованным).

Преимущества комбайнов:

  • многофункциональность;
  • быстрая окупаемость (за счет высокого спроса на процедуры);
  • удобное управление;
  • экономия места в кабинетах.

Знакомьтесь с ассортиментом и выбирайте подходящий косметологический комбайн, который поможет вывести ваш бизнес в сфере красоты на новый уровень.

профессиональный косметологический комбайн
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