По какому принципу выбирать швейную машинку

С ее помощью можно не только сшить модную новую вещь, но и починить старую, изготовить самостоятельно шторы или постельное белье. Но как ее правильно выбрать так, чтобы она подошла даже неопытным новичкам в деле кройки и шитья?

Виды и основные функции швейных машинок

Для начала давайте разберемся какие виды швейных машин бывают. Механизм швейных машин практически не изменился за десятки лет. Исключением будут, разве что, компьютеризированные модели. В целом, все машины швейные можно классифицировать по режиму управления.

Ручная или механическая машинка швейная. Эти машинки уходят в прошлое, вытесняемые другими, более современными устройствами. Электромеханическая швейная машина, работающая посредством электропривода. Для шитья она настраивается вручную. Электронная машинка. Дорогая, но очень удобная для шитья. Обладает большим количеством функций и дисплеем, помогающим отслеживать процесс. Ее программы шитья частично автоматизированы. Компьютеризированная – машинка нового поколения. Имеет функцию подключения к ПК, программируется на выполнение определенных задач, обеспечивая таким образом полную автоматизацию процесса. Стоит такое устройство дорого, но дает возможность поставить пошив одежды на поток, если есть желание открыть свое маленькое дело.

Для того чтобы не запутаться в моделях и программах, нужно хорошо ознакомиться с теоретическим материалом на тему этого вида техники.

А еще проанализировать, какие бывают основные виды операций в швейных машинах и определить, какие из них будут наиболее востребованы пользователем. У швейных машинок различных модификаций существуют самые разнообразные виды операций:

прямая строчка;

строчка для трикотажных полотен;

усиленная прямая строчка;

потайная строчка;

обметка краев;

декоративная строчка и т.д.

Швейная машинка часто становится инструментом творчества. Во многих моделях на сегодняшний день присутствует режим вышивки, с помощью которого стало возможным наносить на вещи оригинальные рисунки. А также при помощи обычной швейной машины можно заниматься таким видом творчества, как скрапбукинг. Это мастерство оформления фотоальбомов с применением ткани и других декоративных элементов.

Характеристики выбора

Но для удачного выбора швейной техники только лишь наличия большого количества функций будет недостаточно. Важно еще знать, для каких целей покупается машинка швейная – для домашнего использования или для налаживания своего маленького производства. Доступность комплектующих и сменных запчастей, а также возможность ремонта, в случае поломки. Особое внимание стоит обратить на качество сборки, равно как и на фирму производителя. Отдавайте предпочтение известным торговым маркам, давно фигурирующим на рынке швейной техники. Хорошо зарекомендовали себя такие бренды, как Brother, Janome, Singer и так далее. Швейное оборудование этих и других торговых марок можно найти в магазинах электроники и бытовой техники Эльдорадо https://eldorado.ua/dryers/c1039035/, в которых, кроме швейных машин, можно купить сушильную машину, стиральные машины, бойлеры, климатическую технику и многое другое.