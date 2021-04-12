Аренда офиса в БЦ Палладиум Сити. Бизнес-центр Палладиум Сити

Поэтому несмотря на пандемию и карантин, многие компании планируют вернуться в офисы. Кстати, многие столичные арендодатели сейчас сдают помещения на хороших условиях. «Палладиум Сити», который расположился в деловой части Голосеевского района, не исключение. Аренда офиса в БЦ «Палладиум Сити» может стать новым этапом в развитии вашей компании. Ведь это бизнес -центр отличного уровня.

Главные преимущества

«Палладиум Сити» - это современное и красивое 20-ти этажное здание с большим выбором помещений, которое расположено на улице Антоновича. Основное преимущество комплекса - отличная транспортная развязка, выгодное месторасположение и развитая инфраструктура. БЦ находится вблизи станции метро «Лыбидская». Также рядом много остановок общественного транспорта. Удачная транспортная развязка поможет сэкономить время.

Кроме того, возле него расположились различные учреждения, кафе, рестораны, супермаркеты и ТРЦ. Поэтому он находится в доступном и хорошо проходимом месте. Это очень выгодно для развития вашего бизнеса.

Офис в аренду в БЦ «Палладиум Сити» также предполагает возможность пользоваться внутренней инфраструктурой здания. Это такой маленький городок, в котором можно найти все. В частности, в бизнес – центре есть банкомат, аптека, кафе, ресторан, кофейни, различные магазины, шоу- румы мировых брендов, свадебный салон, обмен валют, а также юридические услуги. Поэтому в бизнес- центре будет комфортно находиться не только арендаторам, но и клиентам. Кроме того, в БЦ есть просторные, уютные помещения, в которых можно провести различные мероприятия. Кстати, в «Палладиум Сити» достаточно часто проводят семинары и прочие собрания. Поэтому это очень хорошее место для бизнеса встреч.

Выбираем помещение

Аренда офиса в Киеве – важный этап для бизнесмена. Поэтому нужно деликатно подходить к этому вопросу. Нужно внимательно изучить предложения на рынке или же обратиться за помощью к специалистам, которые в короткий срок быстро подберут вам лучшие варианты помещений.

Во сколько обойдется аренда в «Палладиум Сити»

В Бизнес- центре 20 этажей. С последних этажей открывается шикарная панорама на город. Общая площадь БЦ составляет 23 000 квадратных метра. Стоимость светлых, современных и чистых офисов в здании стартует от 22 долларов за квадратный метр в месяц. Аренда помещений предусмотрена в строении «В» класса. Это не такие престижные помещения, как офисы «А» класса, но практически им ничем не уступают в комфортности.

Офисные помещения в здании находятся на этажах площадью в 1100 квадратных метров. Они имеют все необходимые коммуникации и чистовую отделку. В данном БЦ предусмотрена планировка помещений открытого типа. Она отлично подойдет для размещения большого количества персонала.

Технические характеристики комплекса

Перед арендой офиса обязательно ознакомьтесь с его техническими характеристиками.

Бизнес-центр «Палладиум Сити» оборудован различные инженерными системами, поэтому здесь будет уютно и комфортно работать. В здании есть: