Как выбрать стильную и функциональную настольную лампу для дома

Настольная лампа – тот осветительный прибор, без которого сложно представить быт или офис. С его помощью создается комфортная обстановка в помещении, а хорошее освещение рабочего стола в кабинете или дома позволит повысить производительность, снизить усталость глаз, предотвратить появление дискомфорта после длительных занятий. Разнообразие настольных ламп настолько огромно, что порой очень сложно выбрать подходящий осветительный прибор. Дело не только в температуре света и виде абажура, но и типе крепления, материале изготовления, других характеристиках. Как же выбрать настольную лампу? Предлагаем несколько дельных советов, с помощью которых вы подберете максимально функциональный, безопасный и удобный прибор.

Основные виды электрических приборов

Все настольные лампы по внешнему оформлению можно разделить на несколько больших групп, а именно:

офисные. Также эти модели очень часто используются для учебы. Лампа необходима для качественного освещения рабочего стола для работы с документами, письма, рисования и других занятий. Офисные приборы обычно недорогие. В оформлении нет огромного количества декоративных элементов. Они максимально лаконичные, что позволяет им легко вписаться в интерьер кабинета или офиса;

декоративные. Их используют для украшения интерьера. Декоративные настольные лампы удачно размещают на прикроватных тумбочках, журнальных столиках или комодах в гостиной. Разнообразие таких приборов впечатляет. Абажуры выполняются в форме шара, колбы, куба или других геометрических фигур. Стильные аксессуары помогут зонировать помещение или сделать акцент на определенном предмете. Для производства декоративных ламп используются хрусталь, стекло, металл, натуральное дерево, пластик, керамика и другие материалы;

прозрачные. Они стильно вписываются в интерьер помещения. Можно подобрать приборы холодных или теплых тонов. Производится прибор полностью из стекла, поэтому обращаться с ним стоит очень аккуратно;

классические. Никогда не выходят из моды. Они могут быть с подвесным плафоном или абажуром. С их помощью можно создать в помещении уютную атмосферу. Вариантов исполнения множество, от скромного минимализма до вычурного барокко;

светильники в экостиле. Изготавливаются из экологически чистого сырья или переработанного пластика.

При покупке стоит учесть не только стиль прибора, но и качество его исполнения. От типа материала, использованного в производстве, зависят долговечность и безопасность осветительного оборудования.

Как правильно выбрать лампу

Обратите внимание на:

назначение. Очень важно, будет прибор декоративным или функциональным. В первом случае максимум внимания стоит обратить на стиль и внешний вид. Если вам нужна функциональная настольная лампа Eglo, обратите внимание на способ крепления, тип света, высоту и другие характеристики. Очень важно, чтобы она качественно освещала рабочее пространство, а ее использование было комфортным;

конструкцию. В магазинах представлены стандартные и струбционные модели. Первые просто устанавливаются на стол, а вторые монтируются к столешнице с помощью специального крепления;

тип источника света. Это может быть обычная лампа накаливания, светодиодная, галогенная или люминесцентная. Лучше выбирать более экономичные в плане энергопотребления варианты;

тип питания. Настольные приборы работают от сети, батареек или аккумулятора.

Особенное внимание стоит уделить выбору детской настольной лампы. Она должна быть не только функциональной и удобной. Немаловажное значение имеют температура света, яркое оформление корпуса, стильный дизайн и надежный способ крепления. Нередко такие модели оснащены функцией ночника, создавая комфортный для сна эффект полумрака.