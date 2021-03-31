Обзор телевизора Xiaomi MI TV 4S 50 UHD 4K

Сложно представить быт современного человека без электроники, которая существенно упрощает жизнь и делает досуг более разнообразным. Конечно, мы говорим про телевизор Xiaomi MI TV 4S 50 UHD 4K, он на пике популярности. Почему именно Xiaomi, ведь на рынке такой большой выбор брендов в самой разной ценовой категории? По мнению большинства экспертов, Xiaomi на данный момент является лидером в соотношении цена/качество. Здесь вы платите только за электронику, без переплаты за бренд. А конкретно MI TV 4S 50 UHD 4K во всем интернете называют топом за свои деньги. Насколько заслуженно? Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос.

Упаковка и комплектация

Коробка стандартная для крупногабаритной электроники, посередине размещен фирменный логотип и слоган Xiaomi. Внутри есть пенопластовые вставки снизу, сверху и по бокам, чтобы телевизор домой вы могли довезти в целости и сохранности. В коробке вы найдете:

сам телевизор;

две ножки и крепления для них;

пульт ДУ;

батарейки для пульта;

инструкцию;

гарантийный талон.

Xiaomi очень внимательно относятся к мелочам и всячески демонстрируют заботу о покупателе. В комплектации это выражается присутствием в коробке батареек, которые они могли бы и не класть.

Что насчет экрана?

Так как это UHD 4K, цветопередача здесь просто нереально красивая. Большое количество оттенков черного делают картинку глубже, ярче, сочнее. Диагональ экрана составляет 125,7 сантиметров (это 49,5 дюйма). Дополнительные характеристики: разрешение 3840 на 2160 пикселей, частота обновления экрана 60 герц, угол обзора экрана 178 градусов. Достаточно ли этого для комфортного просмотра телевизора в любого уголка комнаты? Да и еще раз да!

ОС, процессор и ОЗУ

На телевизоре установлена система AndroidTVс фирменной оболочкой PatchWall от Xiaomi. Работает шустро, без нареканий, при этом с установкой приложений не возникает никаких проблем. Процессор Amlogic четырех ядерный - 64 бит, Cortex A53, а графический процессор Mali-450. Оперативной памяти (RAM) 2 Гб (DDR) и встроенной памяти 8 Гб вполне достаточно для установки большого количества приложений, запуска программ и комфортного серфинга в интернете. А что еще нужно от телевизора с технологией Smart? Да больше и ничего!

На наш взгляд, Xiaomi MI TV 4S 50 UHD 4K действительно стоит своих денег и конкурентоспособных альтернатив в своей ценовой категории у него нет. Смело можем рекомендовать к покупке!