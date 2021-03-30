Причины популярности «Нового канала»

Люди смотрят телевизор ради того, чтобы отвлечься от текущих проблем. Чем больше передач с сугубо развлекательным контентом, тем больше зрителей будут отдавать предпочтение каналу, где они демонстрируются. Об одном из таких медиапродуктов Украины мы расскажем ниже.

Нацелены на то, чтобы дарить отдых

«Новый канал» в эфире позиционируется как медиапродукт, рассчитанный преимущественно на молодежь. Это выигрышная позиция на медиарынке. Свидетельством является то, что в последние годы он не покидает первую десятку рейтинга. Чтобы убедиться в этом, смотрите Новый канал онлайн на Sweet.TV. Основная его аудитория – зритель от 14 до 30 лет, но есть программы как для самых маленьких, так и для более взрослых людей. Первым предназначены мультфильмы и мультсериалы:

«Король Джулиан»;

«Лунтик»;

«Губка Боб» и другие.

В эфире канала появляются новости и различные информационные передачи.

Изначально (в 1998 г) он делил частоту с СТБ, был ориентирован на общую тематику, и лишь с 2015 г. развлекательный контент получил окончательное преобладание. С 2009 г. функционирует под патронатом компании StarLightMedia. В 2000 г. «Новый» стал первым каналом, перешедшим на круглосуточное вещание.

Главные медиапродукты

Рассмотрим основные развлекательные проекты «Нового канала», которые пользуются устойчивым зрительским спросом. Первой хотелось бы отметить программу «Орел и решка». Посвящена она путешествиям по миру, позволяет взглянуть на различные страны под разным углом (когда одному путешественнику комфортно, а другому – не очень). Это не только увлекательная, но и познавательная передача. Наблюдая за злоключениями ведущих, вы видите быт стран, которые они посетили. Такая информация окажется очень полезной, если вы тоже планируете путешествовать.

Еще один громкий проект – «От пацанки до панянки». Многим интересно наблюдать, как из девушек, далеких от правил хорошего тона, получаются настоящие леди. Разумеется, достичь этого трудно и самим героиням, и организаторам шоу, но тем увлекательнее наблюдать за ними.

Даже для тех, кто читал Гоголя, но не связан со специфическими профессиональными сферами, слово «ревизор» являлось неким абстрактным понятием. Все изменилось после выхода одноименного шоу на «Новом канале». Именно с внеплановыми ревизиями, транслируемыми на всю страну, столкнулись некоторые предприятия общественного питания. Проблема владельцев заведений оказалась в том, что у большинства из них были грехи, соответственно, без скандалов не обходилось.

Кроме перечисленных, стоит отметить такие проекты, как:

«Топ-модель по-украински»;

«Подиум»;

«Вар’яти» и т. д.

К таким шоу можно относиться по-разному, но то, что они отвлекают от будней, – это несомненно. Главное – выбрать программу по вкусу. Стоит также отметить, что в эфирной сетке «Нового канала» достаточно много юмористических передач. Конечно же, не обходится без фильмов и телесериалов, причем в очень хорошем качестве.